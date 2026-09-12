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Tenis

Shelton dobil ameriški polfinale: za naslov ga čaka tekmec, ki ga še ni premagal

Triindvajsetletni Američan je po preobratu naredil največji korak kariere, v finalu pa ga čaka doslej nerešljiva ovira.
Ben Shelton je pred domačimi navijači preskočil še Tiafoeja, zdaj ga od največjega naslova kariere loči le še ena zmaga. FOTO: Mike Segar/Reuters
Galerija
Ben Shelton je pred domačimi navijači preskočil še Tiafoeja, zdaj ga od največjega naslova kariere loči le še ena zmaga. FOTO: Mike Segar/Reuters
Blaž Potočnik
12. 9. 2026 | 08:15
4:38
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Ben Shelton je še korak bliže podvigu, na katerega ameriški moški tenis čaka že več kot dve desetletji. Triindvajsetletnik je v polfinalu OP ZDA po preobratu premagal rojaka Francesa Tiafoeja s 4:6, 6:3, 6:3 in 7:5 ter se prvič v karieri uvrstil v finale turnirja za grand slam.

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Sanjski finale na OP ZDA: nova št. 1 proti kraljici New Yorka

Po veliki četrtfinalni zmagi nad branilcem naslova Carlosom Alcarazom je Shelton tako le še eno zmago oddaljen od tega, da postane prvi Američan v moški konkurenci po Andyju Roddicku leta 2003 z naslovom na turnirju za grand slam. V nedeljskem finalu ga zdaj čaka prvi nosilec Alexander Zverev.

Tiafoe dobil prvi niz, nato je udaril Shelton

Ameriški obračun na stadionu Arthurja Asha se je bolje začel za Tiafoeja. Pri izidu 4:4 je Shelton z dvojno napako izgubil servis, Tiafoe pa je ponujeno priložnost izkoristil in zanesljivo odserviral za prvi niz.

Toda osmi nosilec se je hitro pobral. V drugem nizu je dvignil raven igre in izenačil, v peti igri tretjega pa tekmecu znova odvzel servis ter začel prevzemati pobudo. Njegov silovit levičarski začetni udarec je Tiafoeju povzročal vse več težav, Shelton pa je postajal vse bolj čvrst tudi v obrambi.

Četrti niz je bil precej bolj izenačen, odločitev pa je padla šele v končnici. Shelton je stopnjeval pritisk, Tiafoe pa je v ključnem trenutku naredil dvojno napako in rojaku odprl vrata v njegov prvi finale turnirja za grand slam.

»Frances mi je kot starejši brat. Vsakič, ko lahko skupaj igrava na tem igrišču, je nekaj posebnega,« je po zmagi dejal Shelton.

Ker je bil dvoboj odigran na dan, ko so se v New Yorku spominjali 25. obletnice terorističnih napadov 11. septembra 2001, je Shelton po zmagi misli namenil tudi žrtvam in njihovim družinam.

Zmago je posvetil pokojni babici

Po zmagi se je spomnil družine, predvsem babice po očetovi strani, ki se je letos poslovila.

»Brez nje danes tukaj ne bi bilo Bena Sheltona. Ta zmaga je zanjo,« je čustveno dejal Američan. Njegov oče Bryan Shelton, nekdanji profesionalni teniški igralec, je danes tudi njegov trener.

Shelton je ob tem poskrbel še za zgodovinski dosežek. Postal je prvi temnopolti Američan v finalu OP ZDA po Arthurju Asheju leta 1972 in prvi v finalu katerega koli turnirja za grand slam po MaliVaiju Washingtonu, ki je leta 1996 igral za naslov v Wimbledonu.

Zverev zanj doslej nerešljiva uganka

Za zgodovinsko lovoriko bo moral Shelton premagati tekmeca, proti kateremu doslej še ni našel recepta. Z Zverevom sta se pomerila petkrat, vseh pet dvobojev pa je dobil Nemec. Nazadnje ga je premagal na lanskem zaključnem turnirju ATP v Torinu, pred tem pa ga je leta 2025 ustavil še v Münchnu, Stuttgartu in Cincinnatiju. Njun prvi medsebojni obračun je dobil leto prej, prav tako v Cincinnatiju.

Zverev je v svojem polfinalu s 6:3, 7:6 (7) in 7:6 (6) odpravil Karena Hačanova. Prvi nosilec se je po precej težavnem začetku turnirja, ko je v prvih dveh krogih potreboval po pet nizov, močno dvignil in zadnje štiri dvoboje dobil brez izgubljenega niza.

Za 29-letnika bo to že tretji zaporedni finale turnirja za grand slam. Letos je osvojil Roland Garros, nato zaigral še v finalu Wimbledona, v New Yorku pa je bil doslej najbližje naslovu leta 2020, ko je v finalu izgubil proti Dominicu Thiemu.

Sheltona tako čaka še zadnja in doslej najtežja ovira. A po zmagah nad Alcarazom in Tiafoejem samozavesti ne skriva.

»Šel bom na vse. Na igrišču bom pustil vse,« je napovedal pred finalom.

Finale moškega dela OP ZDA bo v nedeljo ob 20. uri po slovenskem času.

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OP ZDAFrances TiafoeCarlos AlcarazAlexander Zverevgrand slamBen SheltonOP ZDA 2026Andy RoddickKaren HačanovArthur Ashe

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