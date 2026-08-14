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Tenis

Shelton znova kralj Kanade, po dominantnem pohodu v družbi Đokovića in Nadala

Američan je v finalu ugnal Brandona Nakashimo in še drugo leto zapored osvojil kanadski masters.
Ben Shelton je po lanskem slavju v Torontu letos uspeh ponovil še v Montrealu. FOTO: David Kirouac/Reuters Connect
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Ben Shelton je po lanskem slavju v Torontu letos uspeh ponovil še v Montrealu. FOTO: David Kirouac/Reuters Connect
B. P., STA
14. 8. 2026 | 09:15
3:32
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Ameriški teniški igralec Ben Shelton je na turnirju serije masters 1000 v Montrealu v ameriškem finalu s 6:3 in 7:6 (4) premagal Brandona Nakashimo. Triindvajsetletnik je tako prvič v karieri ubranil naslov na turneji ATP in še drugo leto zapored osvojil kanadski masters, ki ga izmenično gostita Toronto in Montreal.

Shelton, peti nosilec turnirja, je bil ob tem skozi ves turnir brezhiben, saj ni oddal niti enega niza. Na poti do sedmega naslova v karieri je vseh šest dvobojev dobil z 2:0.

Za trenutno desetega igralca sveta je to že četrta lovorika letos. Pred Montrealom je bil najboljši še v Dallasu na trdi podlagi, v Münchnu na pesku in Stuttgartu na travi. Po novem uspehu bo na lestvici ATP napredoval na šesto mesto.

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V družbi Murrayja, Đokovića in Nadala

Z obrambo naslova se je Shelton pridružil elitni družbi Andyja Murrayja, Novaka Đokovića in Rafaela Nadala. To so edini štirje igralci, ki jim je v tem stoletju uspelo dvakrat zapored osvojiti kanadski masters. Murray je to storil v letih 2009 in 2010, Đoković v letih 2011 in 2012, Nadal pa v letih 2018 in 2019.

»Igrati tako, kot sem tukaj, brez izgubljenega niza ... To priča o trdem delu, ki sem ga vložil, in o moji psihični moči. Ta teden sem se uspel zbrati, čeprav sezona ni bila ravno enostavna. Igram na skrajni meji svojih zmožnosti. Nimam besed,« je po zmagi dejal Shelton.

Dvoboj je bil prvi povsem ameriški finale na turnirjih serije masters po 23 letih. Leta 2003 sta se v Cincinnatiju za naslov pomerila Andy Roddick in Mardy Fish. V Kanadi pa sta Američana nazadnje igrala v finalu leta 1995, ko je Andre Agassi premagal Peta Samprasa.

Nakashima začel silovito, Shelton odgovoril

Shelton je bil pred finalom izrazit favorit tudi zaradi medsebojne statistike, saj je dobil vseh pet prejšnjih dvobojev proti Nakashimi. Po zmagi v Montrealu je njuno razmerje povišal na 6:0.

Brandon Nakashima je petič zaigral v finalu turneje ATP, prvič pa se je v sklepni dvoboj prebil na ravni masters 1000 oziroma vsaj serije 500. FOTO: David Kirouac/Reuters Connect
Brandon Nakashima je petič zaigral v finalu turneje ATP, prvič pa se je v sklepni dvoboj prebil na ravni masters 1000 oziroma vsaj serije 500. FOTO: David Kirouac/Reuters Connect

Nakashima je sicer odločno začel s kar štirimi asi v uvodni igri. Toda Shelton je prvi niz zlomil z odvzemom servisa v sedmi igri in vodstvom 4:3, še z enim brejkom dve igri pozneje je niz dobil. V drugem sta igralca dobila prav vse igre na svoj servis, v podaljšani igri pa je bil za končno slavje po nekaj manj kot uri in pol igre uspešnejši Shelton.

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Nakashima, 31. igralec sveta, je petič nastopil v finalu turnirja ATP in prvič na ravni masters 1000. Edini naslov doslej je osvojil leta 2022 v San Diegu, kljub porazu pa je v Montrealu dosegel največji uspeh kariere in si zagotovil nov najvišji položaj na svetovni lestvici.

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Novak ĐokovićRafael Nadalmasters 1000Andy MurrayMontrealBen SheltonBrandon Nakashimakanadski masters

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NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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