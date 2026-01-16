  • Delo mediji d.o.o.
    Sincaraz: Od Umaga do premikanja mej tenisa

    Carlos Alcaraz in Jannik Sinner z izjemnimi predstavami pišeta novo poglavje teniške zgodovine.
    Jannik Sinner in Carlos Alcaraz 10. januarja med ekshibicijsko tekmo v korejskem mestu Inčeon. FOTO: Jung Yeon-je/AFP
    Jannik Sinner in Carlos Alcaraz 10. januarja med ekshibicijsko tekmo v korejskem mestu Inčeon. FOTO: Jung Yeon-je/AFP
    Tim Erman
    16. 1. 2026 | 11:35
    16. 1. 2026 | 11:41
    6:24
    Dve desetletji so teniški karavani vladali veliki trije – Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković. Od leta 2003 do leta 2023 so osvojili 66 od možnih 83 turnirjev za grand slam, na vrhu svetovne lestvice so izmenično kraljevali 947 tednov in si popolnoma podredili teniški svet. Proti koncu njihove vladavine sta nase že večkrat opozorila mlada igralca Carlos Alcaraz in Jannik Sinner, ki sta nato postala največji imeni tega športa. Njuno rivalstvo je postalo osrednja zgodba lanskega teniškega leta ...

