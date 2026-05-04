Sinner je dobil nasprotnika, vrača se Đoković

Ritem tekmovanj v teniški karavani se ne umirja. Po koncu turnirja serije masters 1000 v Madridu je danes na sporedu že žreb za turnir enake ravni v italijanski prestolnici. Na spektakularnem Foru Italicu se v akcijo vrača tudi srbski zvezdnik Novak Đoković.

Organizatorji tekmovanja so potrdili, da bo 38-letnik treniral na osrednjem igrišču kompleksa in bo tako (najverjetneje) nastopil v Rimu. Poleg njega bo na domačem terenu zaigral tudi prvi lopar sveta Jannik Sinner, ki bo lovil zmago na šestem zaporednem mastersu, drugi igralec sveta in lanski zmagovalec rimskega tekmovanja Carlos Alcaraz je zaradi poškodbe odsoten.

Đoković je v letošnjem letu tekmoval le v Avstraliji, kjer mu je v finalu Alcaraz preprečil 25. zmago na turnirjih za grand slam, in v Indian Wellsu. V kalifornijski puščavi je bil v osmini finala od njega boljši Jack Draper. Nato je izpustil Monte Carlo in Madrid.

V večnem mestu je tretji igralec sveta lovoriko dvignil kar šestkrat, dvanajstkrat je nastopil v finalu. Nazadnje se je končne zmage veselil leta 2022, ko je s 34 leti tudi postal najstarejši zmagovalec tega turnirja. V letih 2023 in 2024 na rimskem pesku ni zabeležil vidnejšega rezultata, lani pa je to postojanko turneje izpustil.