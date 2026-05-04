Tenis

Sinner je dobil nasprotnika, vrača se Đoković

Po krajšem premoru se v teniško karavano vrača Novak Đoković, ki bo danes preizkusil rimski pesek.
Novak Đoković je nazadnje nastopil na turnirju v Indian Wellsu. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Novak Đoković je nazadnje nastopil na turnirju v Indian Wellsu. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Tim Erman
4. 5. 2026 | 11:12
Ritem tekmovanj v teniški karavani se ne umirja. Po koncu turnirja serije masters 1000 v Madridu je danes na sporedu že žreb za turnir enake ravni v italijanski prestolnici. Na spektakularnem Foru Italicu se v akcijo vrača tudi srbski zvezdnik Novak Đoković

Južni Tirolec nadaljuje svoj sanjski niz

Organizatorji tekmovanja so potrdili, da bo 38-letnik treniral na osrednjem igrišču kompleksa in bo tako (najverjetneje) nastopil v Rimu. Poleg njega bo na domačem terenu zaigral tudi prvi lopar sveta Jannik Sinner, ki bo lovil zmago na šestem zaporednem mastersu, drugi igralec sveta in lanski zmagovalec rimskega tekmovanja Carlos Alcaraz je zaradi poškodbe odsoten. 

Đoković je v letošnjem letu tekmoval le v Avstraliji, kjer mu je v finalu Alcaraz preprečil 25. zmago na turnirjih za grand slam, in v Indian Wellsu. V kalifornijski puščavi je bil v osmini finala od njega boljši Jack Draper. Nato je izpustil Monte Carlo in Madrid.

V večnem mestu je tretji igralec sveta lovoriko dvignil kar šestkrat, dvanajstkrat je nastopil v finalu. Nazadnje se je končne zmage veselil leta 2022, ko je s 34 leti tudi postal najstarejši zmagovalec tega turnirja. V letih 2023 in 2024 na rimskem pesku ni zabeležil vidnejšega rezultata, lani pa je to postojanko turneje izpustil. 

Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Ko je posel že potrjen: ali lahko še odstopite od prodaje nepremičnine?

Ali lahko po odobritvi pravnega posla še odstopite od prodaje nepremičnine? Pravnik na dlani pojasnjuje pravne možnosti in posledice za prodajalca.
Pravnik na dlani 4. 5. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour de France

Odločeno je, Pogačarjev izzivalec gre na Tour (VIDEO)

Ekipa Decathlon je uradno potrdila novico, da bo 19-letni Francoz nastopil na največji dirki na svetu, ki se začne 4. julija v Barceloni.
Peter Zalokar 4. 5. 2026 | 10:46
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

V Beli lotos bo vskočila Laura Dern

Potem ko je prizorišče snemanja priljubljene serije zapustila Helena Bonham Carter, se bo ekipi na Azurni obali v kratkem pridružila oskarjevka Laura Dern.
4. 5. 2026 | 10:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Ukrajinski dron zadel stavbo, oddaljeno le šest kilometrov od Kremlja

Župan Moskve je potrdil, da je dron poškodoval stanovanjsko poslopje, in sicer luksuzni nebotičnik v četrti, v kateri je tudi več veleposlaništev.
4. 5. 2026 | 10:16
Preberite več
