Sinner: Ne bom napovedoval, kaj se bo zgodilo v Zenici

Potem ko je vodilna teniška igralka na svetu Arina Sabalenka postala kraljica sončnega dvojčka, saj je zapored osvojila prestižna turnirja v Indian Wellsu in Miamiju, je podoben podvig dan pozneje uprizoril še italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner. Drugouvrščeni igralec svetovne teniške lestvice je v finalu Miamija ugnal Čeha Jiřija Lehecko s 6:4, 6:4 in obenem tudi postal prvi zmagovalec obeh turnirjev v enem letu, pa da pri tem ni izgubili niti enega niza.

»Na teh dveh turnirjih sem užival tudi ob igrišču. Lani me tu ni bilo, pa sem kar pogrešal ta prav poseben utrip,« je dejal po zmagi ter spregovoril tako o rojakih, ki blestita v formuli 1 ter motogp – Kimiju Antonelliju in Marcu Bezzecchiju –, kot tudi o torkovi odločilni tekmi za uvrstitev na mundial med BiH in Italijo.

»Pred nami je še ena velika nogometna predstava. Upam, da se bo za nas dobro razpletlo, ne bom pa ničesar napovedoval,« je dejal 24-letnik.