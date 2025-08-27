Sinner o Alcarazovi pričeski: Tudi to mu pristaja

Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je svojo nalogo v prvem kolu odprtega prvenstva ZDA opravil z odliko. Čehu Vitu Koprivi je oddal zgolj štiri igre in si zagotovil napredovanje v drugi krog, kjer ga čaka Alexei Popyrin.

Po tekmi so Italijana vprašali po mnenju o Carlosu Alcarazu, ki je na dan svojega prvega nastopa na prvenstvu pokazal svojo zelo kratko pričesko. »Zelo hitro raste, zato bo v dveh dneh vse poravnano. Toda to mu pristaja. Tudi tako je videti dobro. Tudi ko ima daljše lase, mu pristajajo,« je Špančev videz pohvalil Sinner. Na vprašanje, ali bi sam »šel to pot«, je štirikratni zmagovalec turnirjev za grand slam takoj odgovoril: »Ne, ampak poglejte, na njem je vse videti dobro. Če je daljša ali če je zelo kratka.«

Sinner ni prvi, ki se je odzval na Alcarazovo pričesko. Američan Frances Tiafoe je komentiral, da je pričeska »grozna«. »Vsekakor je grozno,« je povedal 27-letnik. »Pogledal sem ga in si mislil, da je verjetno aerodinamičen.«