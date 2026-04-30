Tenis

Sinner pred očmi zvezdnikov Reala ukrotil mladega asa

Italijanski teniški igralec Jannik Sinner se je v Madridu dodobra namučil, da je premagal 19-letnega domačina Rafaela Jodarja.
Jannik Sinner nadaljuje pot proti petemu zaporednemu mastersu. FOTO: Ana Beltran/Reuters
Galerija
Jannik Sinner nadaljuje pot proti petemu zaporednemu mastersu. FOTO: Ana Beltran/Reuters
Tim Erman
30. 4. 2026 | 08:48
30. 4. 2026 | 08:53
2:49
Včeraj v Madridu ni bilo vroče le na štadionu Metropolitano, kjer sta se v polfinalu lige prvakov udarila Atletico in Arsenal. Na rdečem pesku Caje Magice sta pravi spektakel uprizorila prvi igralec sveta Jannik Sinner in vzhajajoča zvezda španskega tenisa Rafael Jodar.

Takšnega podviga nista pripravila niti Đoković in Nadal

Italijan je prvi niz dobil s 6:2, v drugem pa je mladi Španec izsilil »tie-break«, ki ga je brez izgubljene točke dobil Sinner. Zanj to še zdaleč ni bil enostaven obračun, Jodar se je izkazal z močnimi udarci z osnovne črte in v drugem nizu domače občinstvo večkrat spravil na noge. Dvoboj so si ogledali tudi zvezdniki madridskega Reala Jude BellinghamThibaut Courtois in Raul.

Toda v ključnih trenutkih je bil Sinner izvrsten, ubranil je vseh sedem priložnosti za odvzem servisa in Špancu preprečil sanje o presenečenju. »Potisnil me je do roba zmogljivosti. Je neverjeten igralec,« je Jodarja, ki se je karavani pridružil letos, pohvalil prvi lopar sveta sveta in dodal: »Bila je tekma zelo visoke kakovosti. V drugem nizu sem imel malo sreče, pa tudi nekaj izkušenj.« Sinner se je prvič prebil v polfinale madridskega mastersa, tam ga čaka francoski as Arthur Fils. 

Jodar se je letos izstrelil med zvezde teniškega sveta. Prvič je nase opozoril z zmago v Marakešu na turnirju ATP 250, v Madridu je zablestel z zmago proti osmemu igralcu sveta Alexu de Minarju, v napetem obračunu pa je premagal tudi talentiranega Brazilca Joaa Fonseco. Sinner je bil previsoka ovira. »Jannik je ves čas odigral res dobro. Iz te tekme bom vzel veliko pozitivnega, veliko sem se iz nje naučil. V nekaterih trenutkih sem se z njim kosal iz oči v oči. Pred mano je še dolga pot, na kateri bom moral še naprej dokazovati svojo raven. Te pozitivne izkušnje bom vzel s seboj,« je po tekmi dejal Madridčan. 

Kljub odličnim dosežkom se 19-letnik ostaja prizemljen in si želi na teh rezultatih graditi. »To je moje prvo leto na turneji, v tej sezoni je še veliko turnirjev, v prihodnosti pa še mnogo sezon. Poskušal se bom izboljšati in se iz tega kaj naučiti,« je dejal Jodar. 

Več iz teme

Jannik SinnerMadridRafael JodarReal MadridATP

