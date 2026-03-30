Sinner s podrtim rekordom prvi po Federerju s sončnim dvojčkom

Italijanski zvezdnik Jannik Sinner je zmagovalec mastersa v Miamiju. S tem je postal osmi tenisač v zgodovini ter prvi po Švicarju Rogerju Federerju (2017), ki je osvojil tako imenovani sončni dvojček v kombinaciji s slavjem v Indian Wellsu. V finalu Miamija je premagal Čeha Jirija Lehečko s 6:4, 6:4.

Oba 24-letnika sta do finala prišla s sijajno statistiko. Sinner je prav na turnirju v Miamiju postal rekorder po številu zaporednih osvojenih nizov na mastersih in tudi do finala ni oddal niza, Lehečka pa do zadnjega obračuna na turnirju ni oddal niti lastne servisne igre.

Toda v finalu je Sinner že v tretji igri prekinil Čehov niz in mu odvzel servis, kar je bilo v izenačenem začetku dovolj za slavje v prvem nizu.

Sinner je prav na turnirju v Miamiju postal rekorder po številu zaporednih osvojenih nizov na mastersih in tudi do finala ni oddal niza. FOTO: Mike Frey/Reuters Connect

Dvoboj je na začetku drugega niza za uro in pol prekinil dež, po vrnitvi pa se razmerje na igrišču ni posebej spremenilo. Italijan je imel še naprej več priložnosti za odvzem servisa, v svoji nameri pa je uspel v deveti igri ter kasneje mirno zaključil dvoboj.

V družbi elite

Za Južnega Tirolca je to sedmi naslov na turnirjih serije masters in tretji zaporedni po lanskem Parizu in Indian Wellsu pred dvema tednoma. Prav z zmagama na slednjem in v Miamiju je postal osmi v zgodovini s sončnim dvojčkom.

To mu je uspelo po Američanih Jimu Courieru (1991), Michaelu Changu (1992), Petu Samprasu (1994) in Andreju Agassiju (2001) ter Čilencu Marcelu Riosu (1998), Federerju (2005, 2006, 2017) in Srbu Novaku Đokoviću (2011, 2014, 2015, 2016). Je pa Sinner prvi v zgodovini, ki je dvojček osvojil brez izgubljenega niza.

Z Belorusinjo Arino Sabalenka sta oba v istem letu osvojila sončni dvojček, to je leta 2016 uspelo Đokoviću in še eni Belorusinji Viktoriji Azarenko.

Sinner ima več lovorik kot let

»To je zelo poseben trenutek. Veliko mi pomeni, da sem po zmagi v Indian Wellsu prišel sem in tako dobro nastopal. Fizično je vedno naporno priti sem iz Kalifornije, vselej si malce utrujen, a po drugi strani zelo motiviran,« je po zmagi dejal Sinner, ki lani na obeh mastersih ni nastopil zaradi trimesečne dopinške kazni.

Skupno je niz zmag v dvobojih na mastersih podaljšal na 17, rekord po številu osvojenih nizov pa na 34. Skupno je bila to 26. lovorika v karieri, v finalu pa je igral 35-krat.

Za Lehečko je bil to prvi finale na mastersih, skupno pa sedmi na vseh turnirjih v karieri. Izgubil je tretjič zapored in ostaja pri dveh lovorikah iz avstralskih mest Adelaide (2024) in Brisbane (2025).

Na lestvici ATP je kljub temu Čeh napredoval na 14. mesto, kar je njegova najboljša uvrstitev v karieri. Sinner je ostal drugi, a se je vodilnemu Špancu Carlosu Alcarazu precej približal.