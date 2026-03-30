Sinner s podrtim rekordom prvi po Federerju s sončnim dvojčkom

Mladi Italijan je na turnirju v Miamiju postal rekorder po številu zaporednih osvojenih nizov na mastersih in vse do finala ni oddal niza.
Mladi Italijan je po zmagi domov odnesel slab en milijon evrov. FOTO: Mike Frey/Reuters Connect
Mladi Italijan je po zmagi domov odnesel slab en milijon evrov. FOTO: Mike Frey/Reuters Connect
L. Š., STA
30. 3. 2026 | 07:30
30. 3. 2026 | 07:34
3:22
Italijanski zvezdnik Jannik Sinner je zmagovalec mastersa v Miamiju. S tem je postal osmi tenisač v zgodovini ter prvi po Švicarju Rogerju Federerju (2017), ki je osvojil tako imenovani sončni dvojček v kombinaciji s slavjem v Indian Wellsu. V finalu Miamija je premagal Čeha Jirija Lehečko s 6:4, 6:4.

Španija je v Portortožu vsekakor premagljiva

Oba 24-letnika sta do finala prišla s sijajno statistiko. Sinner je prav na turnirju v Miamiju postal rekorder po številu zaporednih osvojenih nizov na mastersih in tudi do finala ni oddal niza, Lehečka pa do zadnjega obračuna na turnirju ni oddal niti lastne servisne igre.

Toda v finalu je Sinner že v tretji igri prekinil Čehov niz in mu odvzel servis, kar je bilo v izenačenem začetku dovolj za slavje v prvem nizu.

Sinner je prav na turnirju v Miamiju postal rekorder po številu zaporednih osvojenih nizov na mastersih in tudi do finala ni oddal niza. FOTO: Mike Frey/Reuters Connect
Sinner je prav na turnirju v Miamiju postal rekorder po številu zaporednih osvojenih nizov na mastersih in tudi do finala ni oddal niza. FOTO: Mike Frey/Reuters Connect

Dvoboj je na začetku drugega niza za uro in pol prekinil dež, po vrnitvi pa se razmerje na igrišču ni posebej spremenilo. Italijan je imel še naprej več priložnosti za odvzem servisa, v svoji nameri pa je uspel v deveti igri ter kasneje mirno zaključil dvoboj.

V družbi elite

Za Južnega Tirolca je to sedmi naslov na turnirjih serije masters in tretji zaporedni po lanskem Parizu in Indian Wellsu pred dvema tednoma. Prav z zmagama na slednjem in v Miamiju je postal osmi v zgodovini s sončnim dvojčkom.

To mu je uspelo po Američanih Jimu Courieru (1991), Michaelu Changu (1992), Petu Samprasu (1994) in Andreju Agassiju (2001) ter Čilencu Marcelu Riosu (1998), Federerju (2005, 2006, 2017) in Srbu Novaku Đokoviću (2011, 2014, 2015, 2016). Je pa Sinner prvi v zgodovini, ki je dvojček osvojil brez izgubljenega niza.

Z Belorusinjo Arino Sabalenka sta oba v istem letu osvojila sončni dvojček, to je leta 2016 uspelo Đokoviću in še eni Belorusinji Viktoriji Azarenko.

Sinner ima več lovorik kot let

»To je zelo poseben trenutek. Veliko mi pomeni, da sem po zmagi v Indian Wellsu prišel sem in tako dobro nastopal. Fizično je vedno naporno priti sem iz Kalifornije, vselej si malce utrujen, a po drugi strani zelo motiviran,« je po zmagi dejal Sinner, ki lani na obeh mastersih ni nastopil zaradi trimesečne dopinške kazni.

Skupno je niz zmag v dvobojih na mastersih podaljšal na 17, rekord po številu osvojenih nizov pa na 34. Skupno je bila to 26. lovorika v karieri, v finalu pa je igral 35-krat.

Za Lehečko je bil to prvi finale na mastersih, skupno pa sedmi na vseh turnirjih v karieri. Izgubil je tretjič zapored in ostaja pri dveh lovorikah iz avstralskih mest Adelaide (2024) in Brisbane (2025).

Na lestvici ATP je kljub temu Čeh napredoval na 14. mesto, kar je njegova najboljša uvrstitev v karieri. Sinner je ostal drugi, a se je vodilnemu Špancu Carlosu Alcarazu precej približal.

Sorodni članki

Šport  |  Tenis
Vredno branja

Rekord Jannika Sinnerja odmeva: niza ni oddal vse od Pariza

Jannik Sinner je v Miamiju proti Alexandru Zverevu prišel do sedme zmage in 32. niza zapored na mastersih in je le še korak od redkega dvojčka.
28. 3. 2026 | 08:33
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Tema dneva

Planica je naš Kitzbühel in Wimbledon

Ob zvoku planiške himne in plapolanju zastav se vedno znova potrjuje, da gre za enega najmočnejših simbolov slovenskega športa.
Miha Šimnovec 28. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Tenis
Tehnologija prodira

V Wimbledonu še bolj razširjena teniška različica VAR

Tehnologija video pregledov oziroma omogočanja pregleda spornih situacij z video posnetki bo na letošnjem velikem slamu na voljo na šestih igriščih.
21. 3. 2026 | 15:22
Preberite več
Premium
Razno
Intervju

Miha Kovač: Janša se ne more umakniti in njegovo delo ne bo nikoli končano

S profesorjem na ljubljanski filozofski fakulteti smo se pogovarjali o predvolilnem dogajanju in povolilni negotovosti.
Gorazd Utenkar 29. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Desnica ima večino, a politika ostaja kaotična

Verjetnost, da bo Resnica vztrajala v vladi, ki bi morala sprejeti nepriljubljene rešitve, je minimalna.
Luka Lisjak Gabrijelčič 28. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

Iran zadel izraelsko kemično tovarno

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
29. 3. 2026 | 06:57
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Obupani Dončić ima počasi dovolj: »Bolje, kot igram, slabše je!«

Luka Dončić je na zadnji lestvici zdrsnil na četrto mesto v glasovanju za MVP sezone, tudi Ljubljančan pa nima odgovora, zakaj je temu tako.
Nejc Grilc 29. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 12:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
BELJAKOVINE

Zakaj o tej sestavini zadnja leta govori vse več strokovnjakov?

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
3. 3. 2026 | 09:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdor tega ne meri, že zaostaja – in tega se mnogi bojijo

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:51
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

Jannik Sinner, tenis, ATP Miami, Masters Miami, Roger Federer, Novak Đoković, finale

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Mnenja  |  Pisma bralcev
Gaza

Vpletanje Slovenije v vojno

Ni moralnih zadržkov in ni človečnosti ter ni milosti. Obstajajo samo še sovraštvo, pohlep, zlo in interesi.
30. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Tenis
Miami

Sinner s podrtim rekordom prvi po Federerju s sončnim dvojčkom

Mladi Italijan je na turnirju v Miamiju postal rekorder po številu zaporednih osvojenih nizov na mastersih in vse do finala ni oddal niza.
30. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

V živo:      V živo: Trump ne izključuje možnosti zavzetja otoka Harg

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
30. 3. 2026 | 07:03
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Tomi Meglič in Alen Steržaj: Rokenrol ni več objesten, je moder

Siddharta in Big Foot Mama za 27. novembra napovedujeta koncert v Stožicah na dveh odrih na nasprotnih straneh dvorane. Kaj skupini pripravljata?
30. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Vojna v Iranu

Antisemitizem in ZDA

Vsi se sprašujemo, ali še vedno lahko spoštujemo ZDA, ali pa se strinjamo, da je Trump težava za ZDA in ves svet.
30. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

V živo:      V živo: Trump ne izključuje možnosti zavzetja otoka Harg

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
30. 3. 2026 | 07:03
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Tomi Meglič in Alen Steržaj: Rokenrol ni več objesten, je moder

Siddharta in Big Foot Mama za 27. novembra napovedujeta koncert v Stožicah na dveh odrih na nasprotnih straneh dvorane. Kaj skupini pripravljata?
30. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Vojna v Iranu

Antisemitizem in ZDA

Vsi se sprašujemo, ali še vedno lahko spoštujemo ZDA, ali pa se strinjamo, da je Trump težava za ZDA in ves svet.
30. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prenova kuhinje? Napaka, ki jo mnogi opazijo prepozno

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
23. 3. 2026 | 09:11
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ko podjetje nima naslednika

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Delo 27. 3. 2026 | 09:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
POMEMBEN POTENCIAL

Bi lahko prav to postalo ena ključnih rešitev za ogrevanje?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Delo 27. 3. 2026 | 14:08
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Preberite več

