Sinner razočaral domače navijače, ki so pričakovali spektakel

Jannik Sinner, zmagovalec OP Avstralije v letošnji sezoni, ki je nedavno igral tudi na ekshibicijskem turnirju Six Kings v Savdski Arabiji, ne bo igral na finalu Davisovega pokala, kjer Italija lovi tretji zaporedni naslov. Sinner je potrdil, da bo igral na zaključnem turnirju osmerice najboljših z lestvice ATP, ki ga gosti Torino.

Italijanski kapetan Filippo Volandri je potrdil, da je Sinner odpovedal udeležbo na Davisovem pokalu, ki bo potekal od 18. do 23. novembra v Bologni. Volandri je izrazil razumevanje za Sinnerjevo odločitev in dodal, da bo Davisov pokal vedno Sinnerjev dom ter da je prepričan, da bo Jannik kmalu spet del ekipe. Medtem bo italijanska ekipa, ki jo bosta vodila Lorenzo Musetti in Flavio Cobolli, lovila tretjo zaporedno zmago v tem tekmovanju.

Pot v Rijad zaradi vrtoglavih nagrad Sinnerju in Carlosu Alcarazu ni bila odveč. FOTO: Fayez Nureldine/AFP

V zadnjih tednih so številni igralci izrazili zaskrbljenost zaradi napornega urnika. Britanski igralec Jack Draper je na družbenih omrežjih poudaril potrebo po prilagoditvi turneje in koledarja, če želijo igralci uživati v dolgi in uspešni karieri. Podobno je Carlos Alcaraz, trenutno številka ena na svetu, opozoril na razliko med uradnimi turnirji in ekshibicijskimi dogodki, kjer pritisk ni tako velik. Zaradi nastopa na dogodku Six Kings so bili najboljši teniški igralci že tarče kritik tako lani kot letos.

Sinnerja bomo tako letos videli le še na zaključnem ATP turnirju osmerice, ki bo v Torinu potekal od 9. do 16. novembra, tik pred finalom Davisovega pokala.