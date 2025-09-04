  • Delo d.o.o.
    Tenis

    Sinner strl rojaka in se prebil med najboljše štiri

    Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je v treh nizih slavil proti Lorenzu Musettiju. V polfinalu ga čaka Kanadčan Felix Auger-Aliassime.
    Jannik Sinner ima v medsebojnih obračunih s Felixom Auger-Aliassimom na računu eno zmago in dva poraza. FOTO: Clive Brunskill/Getty Images Via Afp
    Galerija
    Jannik Sinner ima v medsebojnih obračunih s Felixom Auger-Aliassimom na računu eno zmago in dva poraza. FOTO: Clive Brunskill/Getty Images Via Afp
    T. E., STA
    4. 9. 2025 | 07:39
    4. 9. 2025 | 07:46
    5:31
    A+A-

    Kanadčan Felix Auger-Aliassime je tretji polfinalist zadnjega grand slama sezone v New Yorku. Petindvajsetletnik je v četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA po maratonskem obračunu ugnal osmega nosilca, Avstralca Alexa De Minaura, s 4:6, 7:6, 7:5, 7:6.

    Dvoboj na osrednjem igrišču Arthur Ashe je trajal štiri ure in 13 minut, oba igralca pa sta imela številne vzpone in padce. Vseeno je več konstantne igre prikazal 25-letni Kanadčan, ki je v četrtem nizu nadoknadil zaostanek 1:4 in v podaljšani igri nato postavil piko na i. Z uvrstitvijo v polfinale se bo na ponedeljkovi lestvici s 27. povzpel najmanj na 13. mesto.

    De Minaur na drugi strani še nikoli ni posegel višje od četrtfinala na turnirjih velike četverice. V zadnjih dveh letih je sicer pokazal konstantno igro na vseh grand slamih in se petič v zadnjih sedmih nastopih uvrstil v četrtfinale. Za zdaj še čaka na korak naprej. Za Auger-Aliassima je to drugi polfinale na grand slamih, obakrat mu je to uspelo prav v New Yorku (2021). Skupno je šele četrtič igral v četrtfinalu, po en nastop med najboljšimi osmimi ima še na OP Avstralije (2022) in v Wimbledonu (2021).

    »Bilo je zelo živčno. Na trenutke res ni bilo videti lepo, a to pač prinašajo pomembni obračuni na grand slamih. Včasih ne igraš najbolje, a pripravljen sem bil dati vse, da stojim tukaj kot zmagovalec,« je po dvoboju dejal Auger-Aliassime. »Izjemen občutek je, a zdi se, kot da so minila več kot štiri leta od zadnjega polfinala. Za mano je res nekaj težavnih let. Toda turnirja še ni konec, še nekaj tenisa bo treba odigrati. Pred mano sta v bistvu še največja izziva, a za to treniram in živim. Dal bom vse od sebe, da bom v petek pripravljen,« je še dodal Kanadčan.

    Nekdaj že šesti igralec sveta (november 2022) se bo v petek v polfinalu pomeril s prvim nosilcem Jannikom Sinnerjem. Sinner je v manj kot dveh urah igre s 6:1, 6:4 in 6:2 odpravil rojaka Lorenza Musettija, desetega nosilca turnirja. To je bil sploh prvi četrtfinalni obračun dveh Italijanov na turnirjih za grand slam. Zmagoslavni Italijan je tako niz zmag na trdi podlagi na odprtih prvenstvih podaljšal na 26.

    Anisimovi uspelo maščevanje

    Ameriški teniški igralki Amandi Anisimovi se je ob navijanju domače publike na odprtem prvenstvu ZDA uspelo nekoliko maščevati za solzno dramo v Wimbledonu. Dva meseca po porazu v finalu klasike na travi je 24-letnica v četrtfinalu v New Yorku premagala Poljakinjo Igo Šwiatek s 6:4, 6:3. Napredovala je tudi nekdanja številka 1 Naomi Osaka.

    V finalu Wimbledona je Iga Šwiatek ameriško tekmico Anisimovo odpihnila dvakrat s po 6:0, zdaj sta se tekmici znova srečali na OP ZDA. Anisimova je zgrešila prvi dve meč-žogi, nato pa je odpravila zmagovalko New Yorka 2022. »Igranje tukaj je nekaj posebnega,« je s širokim nasmehom dejala Anisimova. »To je vrhunec mojega življenja. To so moje sanje. Maščevati se za Wimbledon na takšen način je zame nekaj posebnega,« je na igrišču dodala Američanka, ki se v New Yorku še nikoli ni uvrstila dlje od drugega kroga.

    Anisimova se bo v boju za mesto v finalu zadnjega turnirja za grand slam sezone pomerila z dvakratno zmagovalko OP ZDA Naomi Osaka. Drugi polfinale bo ponovitev lanskega finala med Američanko Jessico Pegula in belorusko branilko naslova Arino Sabalenka.

    Nekdanja prva igralka sveta Osaka se je zahvaljujoč zmagi s 6:4, 7:6 (3) nad poškodovano Čehinjo Karolino Muchovo uvrstila v polfinale newyorškega turnirja. »Moje sanje so postala resničnost,« je dejala Osaka. »To mi veliko pomeni. Iskreno sem presenečena, da ne jokam tu na igrišču. Vesela sem le, da sem zdrava.«

    Pred dvema letoma se je Osaka borila z depresijo in s tesnobo, kasneje pa si je vzela daljši odmor. Opisala je tudi depresijo po rojstvu hčerke julija 2023. V tesnem dvoboju proti nekdanji finalistki OP Francije Muchovi si je Japonka zagotovila odločilni brejk v prvem nizu in povedla s 6:4, potem ko je Čehinja zlahka dobila vse svoje servisne igre. Po koncu prvega niza je Muchova prejela zdravljenje ob igrišču in nadaljevala igro s povezanim levim stegnom.

    Po štirih dvobojih na tri nize v prejšnjih štirih krogih je bilo njeno gibanje vidno omejeno in je pri nekaterih korakih šepala. Kljub temu je Čehinja drugi niz ohranila izenačen do podaljšane igre.

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poroka Goloba in Tine Gaber: Zgolj ljubezen ali tudi političen kapital?

    Vse, kar predsednik vlade počne, gradi njegovo politično telo, a bolj modro bi bilo poroko načrtovati tik pred volitvami, menijo naši sogovorniki.
    3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Štirikratni zmagovalec Toura je po padcu utrpel smrtno nevarno poškodbo srca

    Chris Froome še dolgo ne bo mogel sesti na kolo. Geraint Thomas na domačih cestah končuje kariero.
    Matic Rupnik 3. 9. 2025 | 09:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Občinski vrtički

    Molova prepoved trajnic povzročila upor vrtičkarjev

    Ljubljanska mestna občina se sklicuje na stroške in pritožbe zakupnikov, a več kot polovica vrtičkarjev na Ježici podpisala peticijo za preklic prepovedi.
    Maja Prijatelj Videmšek 3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javne finance

    Proračunski primanjkljaj presegel milijardo evrov

    V fiskalnem svetu opozarjajo, da je povečanje primanjkljaja izključno posledica višje tekoče porabe.
    Karel Lipnik 3. 9. 2025 | 11:21
    Preberite več
