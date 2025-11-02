Sinner ubil dve muhi na en mah, padel tudi Alcaraz

Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je zmagovalec mastersa v Parizu. V finalu je s 6:4, 7:6 (4) premagal Kanadčana Felixa Auger-Aliassima in si z zmago zagotovil še prevzem prvega mesta na svetovni lestvici ATP, ki jo bo uradno prevzel v ponedeljek.

Pot do vrha mu je odprl doslej vodilni Carlos Alcaraz, saj je Španec v Parizu presenetljivo obstal že v drugem krogu. Sinner je moral za prevzem vodstva osvojiti naslov in to tudi storil. V svojem devetem letošnjem finalu je dosegel peto turnirsko zmago, prvo na pariškem mastersu. Letos je med drugim slavil na Australian Opnu in Wimbledonu, današnja pa je njegova prva zmaga na ravni turnirjev masters 1000 po lanskem uspehu v Šanghaju.

Na poti do finala je Italijan v polfinalu nadigral Alexandra Zvereva s 6:0 in 6:1, medtem ko je Auger-Aliassime izločil Aleksandra Bublika iz Kazahstana.

Sinner med igro, v kateri je padel Felix Auger-Aliassime FOTO: Julien De Rosa/AFP

Zmagovalec štirih turnirjev za grand slam se bo na vrh ATP vrnil prvič po septembru, ko je moral po porazu v finalu New Yorka proti Alcarazu Špancu prepustiti vodstvo po 65 tednih na čelu lestvice. Pariška zmaga pa ima za Južnotirolca še poseben pomen – na drugem velikem turnirju v francoski prestolnici je namreč tokrat dočakal uspeh, potem ko je na spomladanskem Rolandu Garrosu v finalu moral priznati premoč prav Alcarazu.

»Danes je zelo, zelo poseben dan. Hvala vsem v moji ekipi, pohvala pa tudi Felixu – za njim je izjemen teden in če bo tako nadaljeval, bo še veliko dosegel,« je po zmagi dejal novi številka ena svetovnega tenisa.

Auger-Aliassime bi si z zmago lahko kot zadnji zagotovil vozovnico za zaključni turnir sezone ATP sredi novembra v Torinu, a kljub porazu ostaja v igri. Za zadnje prosto mesto se bo na daljavo pomeril z Italijanom Lorenzom Musettijem, ki bo prihodnji teden igral v Atenah, medtem ko bo Kanadčan nastopil v Metzu. Italijan bo v Torino napredoval le, če bo v Grčiji prišel vsaj do finala in bo Auger-Aliassime hitro izpadel v Franciji.