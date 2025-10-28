Sinner zdaj z dansko lepotico s koreninami iz BiH

Zdaj skrivnosti ni več: dekle vodilnega teniškega igralca na svetu Jannika Sinnerja je Laila Hasanović, Skandinavka s koreninami iz Bosne in Hercegovine. Staršema iz nesrečne Srebrenice se je rodila po njuni selitvi na Dansko, kjer je odraščala, študirala in javnost očarala s svojo lepoto. Svetlolaska se je posvetila manekenskemu poslu, blestela tudi na različnih tekmovanjih, športni javnosti pa se približala pred dobrima dvema letoma, ko je bilo znano, da je punca Micka Schumacherja, nemškega dirkača formule 2 in sina slovitega Michaela Schumacherja, enega najbolj slovitih tekmovalcev v zgodovini avtomobilističnega športa.

Jannik Sinner je dunajski turnir sklenil z lovoriko. FOTO: Tobias Steinmaurer/AFP

Toda z Mickom sta se razšla, novo ljubezen pa sta Laila in omenjeni teniški zvezdnik nekaj časa v javnosti skrivala, ne nazadnje je Južni Tirolec pred dnevi v pogovoru za milanski dnevnik Corriere della Sera poudaril: »Sem zaljubljen, toda podrobnosti zasebnega življenja ne bom odkrival.«

Toda nato je po nedeljski zmagi proti Alexandru Zverevu v finalu tradicionalnega oktobrskega turnirja v Mestni dvorani na Dunaju posebno zahvalo izrekel dekletu. Njegova Laila pa se je takrat nasmehnila v loži za povabljene, kjer je sedela o Jannikovi mami Siglinde Sinner ...