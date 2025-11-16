Sinner zmlel še Alcaraza in se približal Đokoviću

Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je v Torinu ubranil naslov na zaključnem turnirju ATP, potem ko je v finalu premagal Španca Carlosa Alcaraza s 7:6 (7:4) in 7:5 ter z zmago sklenil sezono, polno vzponov in padcev. Italijan je pred domačo publiko dopolnil že tako izjemno leto, v katerem je osvojil Avstralijo in Wimbledon, obenem pa se po trimesečni prepovedi nastopanja vrnil med najboljše. Svetovna protidopinška organizacija je pozneje potrdila, da je šlo pri klostebolu za nenamerno kontaminacijo.

Štiriindvajsetletnik je zdaj pri impresivnih 31 zaporednih zmagah v dvoranskih trdih pogojih, niz pa sega vse do finala v Torinu leta 2023, ko ga je ugnal Novak Đoković. Do izenačitve Srbovega dosežka iz let 2012–2015 mu manjkajo še štiri zmage, medtem ko je rekord Johna McEnroeja (47) še precej oddaljen. Na zaključnem turnirju od tistega poraza ni izgubil niti niza, tudi tokrat pa je deloval suvereno.

Jannik Sinner in Carlos Alcaraz se medsebojno spoštujeta. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Odločitev je prišla ob prvi zaključni žogi

Čeprav sta Sinner in Alcaraz v finale pridrvela brez večjih težav, je bil zaključni obračun fizično zahteven in taktično zahteven. Prvi niz je odločil napet »tie-break«, v katerem je Sinner ključno točko osvojil z izjemnim lobom, niz pa potrdil z neubranljivim servisom. V drugem nizu je sicer hitro podaril »break«, a si ga v šestem igri znova priboril nazaj – ob bučni podpori domačih navijačev.

Jannik Sinner med igro. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Odločitev je prišla ob prvi zaključni žogi, ko je Alcarazu spodrsnilo pri bekhendu. Sinner je padel na hrbet in v evforiji stekel med svojce, medtem ko so tribune v Torinu eksplodirale od navdušenja. Italijan je tako še utrdil položaj enega od vodilnih mož nove generacije moškega tenisa.