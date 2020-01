Slab dan za slovensko četverico in tudi za Sereno Williams

Španska dvojica Georgina Garcia Perez - Sara Sorribes Tormo je s 6:2 in 6:4 izločila slovensko-avstralski par Katarina Srebotnik - Monique Adamczak. FOTO: Uroš Hočevar

Šok za Sereno Williams že v 3. krogu Melbourna

Andreja Klepač. FOTO: Matej Družnik

Že prvi krog odprtega prvenstva Avstralije v tenisu med dvojicami je bil porazen za vse štiri slovenske igralke. V Melbournu so se danes od nadaljevanja poslovilein, tako da Slovenija v drugem krogu dvojic uvodnega turnirja za veliki slam sploh ne bo imela svoje predstavnice.Zidanškova je zaigrala v paru s Čehinjo Marie Bouzkovo, iz nadaljevanja pa sta slovensko-češko navezo izločili prvi nosilki v Melbournu, Tajvanka Su-Wei Hsieh in Čehinja Barbora Štrycova, ki sta slavili zmago s 6:3 in 7:5.Španska dvojica Georgina Garcia Perez - Sara Sorribes Tormo je s 6:2 in 6:4 izločila slovensko-avstralski par Katarina Srebotnik - Monique Adamczak.Že v prvem krogu OP Avstralije je obstala tudi Andreja Klepač. Enajsti nosilki Klepačevo in Čehinjo Lucie Hradecka sta s 6:4 in 6:0 premagali Japonki Nao Hibino in Makoto Ninomiya.Za slovensko-romunski par Dalila Jakupović - Raluca Olaru pa sta bili na uvodu prvenstva dvojic usodni drugi nosilki, Madžarka Timea Babos in Francozinja Kristina Mladenović, ki sta zmagali s 7:5 in 6:3.Prva dama ženskega tenisa Serena Williams je senzacionalno izpadla v tretjem krogu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu in končale upe na rekorden 24. naslov za grand slam. Ameriško zvezdnico, ki je v drugem krogu izločila Slovenko Tamaro Zidanšek, je v tretjem zaustavila Kitajka, šele 27. nosilka.Osemintridesetletnica, sicer sedemkratna zmagovalka v Melbournu, je s 4:6, 7:6 (2) in 5:7 izgubila proti 28-letni kitajski tekmici, ki je prikazala zelo zanesljivo predstavo z le malo neizsiljenimi napakami.»Danes sem enostavno naredila preveč napak, da bi me lahko imenovali profesionalna športnica,« je dejalapo dvoboju.Williamsova se je sicer pri zaostanku za niz in odvzem servisa vseeno vrnila v igro v drugem nizu in končno odvzela tekmici začetni udarec, ko je Wangova servirala za zmago pri 5:4, ter izsilila odločilni, tretji niz.A nato je Američanka izgubila svoj servis pri 5:6 v tretjem in podelila tekmici vstopnico za preboj med 16 najboljših igralk, sama pa se je prvič po letu 2006 poslovila že v tretjem krogu OP Avstralije.Williamsova je bila prva favoritinja na stavnicah za letošnji naslov v Melbournu, a je naletela na (preveč) odločno Wangovo, ki je na njunem edinem medsebojnem obračunu pred tem lani osvojila le eno igro. V četrtfinalu OP ZDA jo je namreč Williamsova po le 44 minutah igre premagala s 6:1 in 6:0.»Moja ekipa je verjela vame, vedno je vedela, da tudi meni lahko uspe preboj. Po porazu na OP ZDA sem trdo delala in danes se lahko le zahvalim trenerski ekipi,« je dejala Kitajka.