Slavni tenisač oznanil, da ima raka

Svet tenisa je pretresla novica, da se švedska teniška legenda Björn Borg bori z rakom. Informacija je v javnost pricurljala le nekaj tednov pred izidom njegove dolgo pričakovane avtobiografije z naslovom »Hjärtslag« (Srčni utrip), v kateri naj bi 69-letnik po poročanju švedskih medijev prvič podrobno spregovoril o svoji bolezni.

Kot prvi navaja švedski časnik Expressen, ki se sklicuje na vire blizu založnika, naj bi Borg v knjigi razkril, da so mu diagnosticirali raka na prostati.

Izid knjige, ki je napovedan za 18. september, je bil po pisanju britanskega časnika Mirror ovit v tančico skrivnosti. Založba naj bi se odločila, da recenzijskih izvodov pred izidom ne bo pošiljala medijem, Borg pa naj bi bil pri promociji »izjemno skop« z intervjuji.

FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Kljub temu je novica o bolezni prišla v javnost, potem ko je italijanska podružnica spletne trgovine Amazon po navedbah Expressena nekaj dni predčasno oglaševala knjigo in v njenem opisu omenila, da se »ikona tenisa zdaj bori proti raku«.

Ko so novinarji Expressena za komentar zaprosili založbo Norstedts, odgovorili le: »O knjigi ne komentiramo ničesar«.

Björn Borg, znan tudi pod vzdevkom »Ledeni Borg« zaradi svoje mirnosti na igrišču, velja za enega najvplivnejših teniških igralcev vseh časov. V svoji relativno kratki, a izjemno uspešni karieri je osvojil 11 turnirjev za grand slam.

FOTO: Foby Melville/Reuters

Kar šestkrat je slavil na peščenih igriščih Roland Garrosa in petkrat zapored na sveti travi Wimbledona, s čimer mu je med letoma 1978 in 1980 kot edinemu v zgodovini uspel trojni zaporedni dvojček zmag na teh dveh turnirjih. Skupno je zbral 64 turnirskih zmag in bil 109 tednov na prvem mestu lestvice ATP, preden je leta 1983 pri komaj 26 letih šokiral svet in končal svojo poklicno pot.

Po koncu kariere je ostal tesno povezan s tenisom. Kot navaja 24 heures, je bil zadnja leta kapetan evropske ekipe na Laverjevem pokalu, ki ga organizira Roger Federer, a se je po lanski izvedbi v Berlinu s te funkcije poslovil.

V zasebnem življenju je poročen s svojo tretjo ženo Patricio, s katero sta skupaj napisala prihajajočo avtobiografijo in imata sina Lea, ki se prav tako preizkuša v svetu profesionalnega tenisa.

FOTO: TT News Agency Via Reuters

Borg ima iz prejšnje zveze še enega sina, Robina. Družino je po poročanju švedskega časnika Aftonbladet pred kratkim prizadela tudi smrt Patricijinega očeta Folkeja, ki je umrl v 92. letu starosti.