Šlo bo za šport, a vseeno gre tudi za večje stvari

New York

- Ob 22. uri, seveda po evropskem času, se bo začel finalni dvoboj v konkurenci ženskih posameznic na letošnjem odprtem prvenstvu ZDA v tenisu. Za krono se bosta udarili Japonkain Belorusinja, deveta in 27. igralka na lestvici ženskega teniškega združenja WTA. Osakova je od velikih slamov osvojila prav OP ZDA leta 2018, lani še odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu.Azarenkova je zmagala v Avstraliji v letih 2012 in 2013, v New Yorku je tretjič v finalu, v prej omenjenih letih se ji v ZDA ni uspelo okronati z naslovom. Torej, ali bo slavila temnopolta japonska borka za pravice ljudi svoje barve kože ali Belorusinja, ki ji verjetno ni vseeno zaradi političnega položaja v lastni domovini?