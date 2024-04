Slovakinje so favoritinje

Slovenska ženska teniška reprezentanca bo ta teden v Bratislavi v pokalu Bille Jean King nastopila v močno okrnjeni zasedbi. Poleg Kaje Juvan, ki je udeležbo odpovedala že pred časom, se je v zadnjem trenutku premislila še druga najboljša slovenska igralka Tamara Zidanšek. Kljub temu selektor Andrej Kraševec ostaja optimističen in obljublja boj do zadnjega. Slovenija se bo Slovaški zoperstavila v postavi Veronika Erjavec (203. na lestvici WTA), Pia Lovrič (528.), Nina Potočnik (659.) in Ela Nala Milić (812.).

Zmagovalka dvoboja bo napredovala na finalni turnir v Sevillo, kjer je Slovenija lani novembra igrala v polfinalu, poraženke pa novembra čaka boj za obstanek med svetovno elito pokala BJK. Slovakinje bodo pred domačo publiko v vlogi favoritinj, saj bodo nastopile v najmočnejši zasedbi. Njihova prva igralka je Anna Karolina Schmiedlova, ki na lestvici WTA zaseda 68. mesto, sledijo pa ji Rebecca Šramkova (117.), Viktoria Hrunčakova (146.), Renata Jamrichova (684.) in Tereza Mihalikova (1084.).

»Za selektorja je vedno neprijetno, ko igralka v zadnjem trenutku odpove udeležbo, vendar jaz tega ne bi obešal na veliki zvon, saj sta bili tako Kaja Juvan kot Tamara Zidanšek skoraj vedno pripravljeni obleči državni dres. Kaji želim, da se čim prej vrne na teniška igrišča, Tamari pa, da se dobro priprave na naslednje turnirje in iztrži čim več zase,« je dejal Andrej Kraševec.

Juvanova v New Yorku

Tamara Zidanšek, ki je letos dobila zgolj dva od desetih odigranih dvobojev, je dan pred odhodom reprezentance v Bratislavo na instagramu zapisala: »Odločitev, da ne nastopim za reprezentanco na pokalu BJK proti Slovaški, ni bila lahka. Vendar sem jo po tehtnem razmisleku in ob upoštevanju vseh dejstev, žal, morala sprejeti. V upanju na spremembo okoliščin v prihodnosti se bom v tem času posvetila čim boljši pripravi na peščeni podlagi. Poskušala bom doseči normo za nastop na poletnih olimpijskih igrah in tam zastopati slovenske barve.«

Kaja Juvan trenutno ne igra tenisa. FOTO: Tenis Slovenija

Kaja Juvan je že drugič v zadnjih dveh sezonah odložila lopar v kot. Kot je sama povedala na novinarski konferenci, je v težkem življenjskem obdobju, zato tenis trenutno ni njena glavna prioriteta. Datuma vrnitve ni želela napovedati, nakazala pa je, da vzdržuje teniško kondicijo in da bo verjetno letos še ujela nastop na zadnjem grand slamu avgusta v New Yorku.

WTA ne šteje veliko

Prva igralka Slovenije v Bratislavi bo tako 24-letna Veronika Erjavec, ki je letos prvič zaigrala na turnirju za grand slam – v Avstraliji je izgubila v prvem krogu kvalifikacij, sicer pa večino časa igra na turnirjih Mednarodne teniške zveze. Letos je odigrala 18 dvobojev in jih 12 dobila. V reprezentanci je doslej le dvakrat nastopila v dvojicah. »Priznam, da čutim pritisk, saj sem prvič v tej vlogi. A hkrati se zavedam, da nismo v vlogi favoritov, zato bom lahko igrala sproščeno. Upam, da bom prikazala svoj najboljši tenis,« je povedala Erjavčeva.

Preostale tri slovenske igralke so bile v reprezentanci že prejšnja leta in so bile priče zgodovinskih zmag proti Kitajski v Velenju in zasuku proti Romuniji v Kopru. »V pokalu BJK uvrstitve na lestvici WTA ne štejejo veliko. To smo dokazali že nekajkrat, zato verjamem, da imamo možnosti za uspeh. Treba se bo čim bolje pripraviti, izkoristiti teh nekaj dni v Bratislavi za privajanje na trdo podlago, nato pa hrabro in samozavestno odigrati dvoboje,« je dodal Kraševec.