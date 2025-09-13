Slovenci pometli z Urugvajci za preboj v elitno skupino

Slovenska teniška reprezentanca se je po dveh letih in pol vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Na akademiji Breskvar v Ljubljani je premagala Urugvaj in bo februarja 2026 znova igrala med 53 najboljšimi ekipami na svetu.

Slovenija je slavila že po treh dvobojih. Potem ko sta Bor Artnak in Filip Jeff Planinšek dobila oba petkova obračuna, je kapetan Grega Žemlja tudi v igri dvojic stavil na svoja najboljša igralca, ki sta z odliko opravila nalogo. Urugvajsko navezo Ignacio Carou/Ariel Behar sta premagala s 6:3 in 6:2.

Zadnjo partijo tekmovanja, ki bo zgolj prestižnega značaja, bo za Slovenijo igral Žiga Šeško.