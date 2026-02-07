  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Tenis

Slovenija še ni vrgla puške v koruzo

Po uvodnem dnevu v Velenju turški igralci z 2:0 vodijo proti gostiteljem. Danes na igrišču tudi Žiga Šeško.
Zvezni kapetan Grega Žemlja bo predvidoma danes poslal na velenjsko igrišče tudi Žigo Šeška. FOTO: Blaž Samec/Delo
Zvezni kapetan Grega Žemlja bo predvidoma danes poslal na velenjsko igrišče tudi Žigo Šeška. FOTO: Blaž Samec/Delo
Siniša Uroševič
7. 2. 2026 | 05:00
4:17
Slovenska moška teniška reprezentanca po prvem dnevu dvoboja v Davisovem pokalu s Turčijo zaostaja z 0:2. Mert Alkaya je ugnal Sebastiana Dominka s 7:5, 7:6 (4), Yanki Erel pa Bora Artnaka s 7:6 (2), 6:1. Današnji uvod, ob 11. uri, prinaša nastop dvojic in tako zadnji priložnost za domačo vrsti, da bi se ob bučnem velenjskem občinstvu izid približala želenemu zasuku.

Trditev o Velenju kot športnem mestu je že dolgo znana. Kadarkoli je v osrčju Šaleške doline šlo za kakšno odmevnejšo prireditev, se je občinstvo odzvalo v lepem številu. In tako je tudi uvodni dan dvoboja svetovne skupine I v Davisovem pokalu med teniškima moštvoma Slovenije in Turčije povsem napolnil osrednjo tribuno v Beli dvorani. Verjeti gre, da bo tako tudi danes, še zlasti ob spoznanju, da bo na igrišče stopil tudi prihajajoči zvezdnik slovenske športne scene Žiga Šiško. Zmagovalec mladinskega odprtega prvenstva Avstralije je včeraj še spodbujal soigralca Sebastiana Dominka in Bora Artnaka, zdaj pa bo poskusil prispevati svoj delež na ravni tekmovalne pripravljenosti iz Melbourna.

Več iz teme

Davisov pokalslovenska teniška reprezentancaGrega Žemlja

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

