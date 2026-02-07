Slovenija še ni vrgla puške v koruzo

Slovenska moška teniška reprezentanca po prvem dnevu dvoboja v Davisovem pokalu s Turčijo zaostaja z 0:2. Mert Alkaya je ugnal Sebastiana Dominka s 7:5, 7:6 (4), Yanki Erel pa Bora Artnaka s 7:6 (2), 6:1. Današnji uvod, ob 11. uri, prinaša nastop dvojic in tako zadnji priložnost za domačo vrsti, da bi se ob bučnem velenjskem občinstvu izid približala želenemu zasuku.

Trditev o Velenju kot športnem mestu je že dolgo znana. Kadarkoli je v osrčju Šaleške doline šlo za kakšno odmevnejšo prireditev, se je občinstvo odzvalo v lepem številu. In tako je tudi uvodni dan dvoboja svetovne skupine I v Davisovem pokalu med teniškima moštvoma Slovenije in Turčije povsem napolnil osrednjo tribuno v Beli dvorani. Verjeti gre, da bo tako tudi danes, še zlasti ob spoznanju, da bo na igrišče stopil tudi prihajajoči zvezdnik slovenske športne scene Žiga Šiško. Zmagovalec mladinskega odprtega prvenstva Avstralije je včeraj še spodbujal soigralca Sebastiana Dominka in Bora Artnaka, zdaj pa bo poskusil prispevati svoj delež na ravni tekmovalne pripravljenosti iz Melbourna.