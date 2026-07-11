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Tenis

Ogromen uspeh mladeniča, Slovenija na vrhu Wimbledona

Mladi Slovenski tenisač je postal prvak mladinskega turnirja dvojic v Wimbledonu. To mu je uspelo skupaj z Brazilcem Gusom Miguelom.
Mladi Slovenec je navdušil teniški svet. FOTO: Martin Keep/AFP
Galerija
Mladi Slovenec je navdušil teniški svet. FOTO: Martin Keep/AFP
M. Ru., STA
11. 7. 2026 | 19:27
2:12
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Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško je skupaj z Brazilcem Gutom Miguelom postal prvak mladinskega turnirja za grand slam v Wimbledonu. Za Hrastničana bo to prvi grand slam naslov v konkurenci dvojic in drugi letos, potem ko je na začetku leta osvojil OP Avstralije med mladinci.

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Mladi Žiga Šeško navdušil, nastopil bo v finalu Wimbledona

Sedemnajstletni Slovenec, sicer četrti mladinec na svetu, in brazilski vrstnik sta bila v finalu boljša od drugopostavljenih Američanov, Michaela Antoniusa in Andrewa Johnsona, s 6:1 in 6:4. »Že kar nekaj časa igrava skupaj in končno nama je uspelo. Potrebovala sva par dvobojev, da sva prišla v ritem. Ene partije sem reševal jaz, druge Guto, zdaj pa je čas, da uživava,« je po zmagi dejal Šeško.

Za Šeška je to predzadnji mladinski grand slam. Ker bo čez dobra dva tedna praznoval 18. rojstni dan, bo lahko nastopil le še na zadnjem letošnjem velikem turnirju, US Opnu v New Yorku v začetku septembra.

Z naslovi na mladinskih grand slamih se lahko pohvalijo še štiri slovenske igralke. Mima Jaušovec je med posameznicami osvojila Pariz (1973) in Wimbledonu (1974), Katarina Srebotnik je bila zmagovalka med posameznicami v Wimbledonu (1998), Polona Hercog je slavila v dvojicah na OP Francije (2008) in v Wimbledonu (2008), Kaja Juvan pa prav tako v parih v Wimbledonu 2017.

Na mladinskem Wimbledonu sta med posamezniki nastopila dva slovenska tenisača. Tako Žiga Šeško kot Svit Suljić sta se poslovila v drugem krogu. Nov velik izziv pa je pred vrati v članski kategoriji. Šeško je dobil povabilo organizatorjev za nastop na turnirju ATP v Umagu.

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