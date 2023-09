Slovenija zaostaja proti Luksemburgu

Slovenska moška teniška reprezentanca je izgubila uvodno partijo druge svetovne skupine Davisovega pokala proti Luksemburgu. V teniškem centru Tivoli je moral Bor Artnak priznati premoč najvišje rangiranemu gostujočemu igralcu Alexu Knaffu, ki je po dveh urah in pol igre slavil s 3:6, 7:6 (5) in 6:2. Danes se bo predstavil še Blaž Rola.

V soboto je najprej na vrsti obračun dvojic, nato pa bosta po potrebi na sporedu še dva posamična obračuna. Zmagovalec dvoboja potrebuje tri zmage.

Poleg Artnaka in Role je kapetan Slovenije Grega Žemlja v izbrano vrsto poklical še Sebastiana Dominka, ki je predviden za igri parov, ter Matica Križnika.

Slovenija in Luksemburg sta za zdaj igrala enkrat, leta 2002 so bili uspešnejši Luksemburžani s 3:2. Slovenci so v Davisovem pokalu nazadnje igrali februarja letos, ko so v kvalifikacijah za nastop v 1. svetovni skupini v Turčiji izgubili proti domači reprezentanci z 0:4.