Slovenkam že teče voda v grlo

Španska ženska teniška reprezentanca je dobila uvodni dvoboj drugega dne kvalifikacij za zaključni turnir pokala Billie Jean King proti Sloveniji. Tako so gostje v Portorožu prešle v vodstvo z 2:1 v zmagah.

Naša dvojica Veronika Erjavec-Nika Radišić je v dveh nizih s 4:6 in 3:6 klonila proti Špankama Alioni Bolsovi in Sari Sorribes Tormo. Reprezentanca s Pirenejskega polotoka potrebuje tako za uvrstitev med najboljših osem reprezentanc na svetu potrebuje le še eno zmago iz preostalih dveh posamičnih dvobojev.

V naslednjem zdaj igrata Veronika Erjavec in Kaitlin Quevedo, glede na to, da Tamara Zidanšek zaradi poškodbe gležnja ni pripravljena za igro, pa bo kapetanka Maša Zec Peškirič nominacijo za morebitno odločilno peto partijo sporočila uro pred začetkom obračuna.