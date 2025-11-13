Slovenke lovijo maščevanje proti Nizozemski

Slovenska ženska teniška reprezentanca bo v petek v indijskem Bengaloreju začela z nastopi v uvodnem krogu kvalifikacij za finalni turnir pokala Billie Jean King 2026. Slovenke najprej čaka dvoboj z Nizozemsko, dan kasneje pa še z gostiteljico Indijo.

Pot v aprilske zaključne kvalifikacije je izjemno zahtevna, saj bo iz sedmih skupin, ki bodo potekale po vsem svetu, napredovala le zmagovalka vsake skupine.

Slovenska ekipa, ki je v Indijo pripotovala prejšnji petek, bo nastopila v postavi Kaja Juvan, Tamara Zidanšek, Dalila Jakupović in Nika Radišič.

Nova kapetanka Maša Zec Peškirič je v izjavi za Teniško zvezo Slovenije pohvalila pogoje v Bengaloreju, kjer so jih izjemno gostoljubno sprejeli. »Organizacija je res na vrhunskem nivoju. Imamo pomočnika, ki skrbi, da je vse urejeno okrog nas, tako da vse poteka brezhibno,« je dejala.

Slovenke nastopajo v uvodnem krogu kvalifikacij za finalni turnir pokala Billie Jean King 2026. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Pohvalila je tudi odličen hotel, zelo dobro hrano, organizirane prevoze in zadostno število igrišč. »Res super razmere. Tudi ljudje so tukaj izjemno prijazni in se zelo trudijo, da bi se počutile čim bolje,« je dodala.

Kapetanka je poudarila predvsem odlično vzdušje v ekipi, ki se je po njenih besedah »odlično ujela«. »Vzdušje je sproščeno in res se dobro razumemo. Mislim, da nam je ta povezanost dala dodatno energijo in samozavest pred začetkom tekem,« je optimistična Zec Peškirič.

Ekipa se je v preteklem tednu intenzivno pripravljala na specifične razmere, saj bodo tekme potekale popoldne in zvečer, večinoma pod reflektorji.

»Trenirali smo veliko - dopoldne in popoldne - in se poskušale navaditi na razmere,« je pojasnila. »Prav tako smo se privadile na časovno razliko, podlago in nadmorsko višino tukaj v Indiji, tako da se počutimo pripravljene. Dale bomo vse od sebe,« je še dodala Zec Peškirič.

Od sedanje četverice je lani v Velenju nastopila le Tamara Zidanšek. FOTO:Vid Ponikvar/Sportida

Prve nasprotnice Slovenk so stare znanke Nizozemke. Doslej sta se ekipi pomerili štirikrat; Slovenija je dobila prva dva dvoboja (leta 1999 in 2010), Nizozemska pa zadnja dva (leta 2013 in lani novembra v Velenju).

Od sedanje četverice je lani v Velenju nastopila le Tamara Zidanšek. Barve Nizozemske bosta tudi tokrat zastopali glavni igralki Suzan Lamens in Arantxa Rus.

Dvoboj z Nizozemsko se bo v petek začel ob 10.30 po slovenskem času.