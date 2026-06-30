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Tenis

Slovenska reprezentantka izgubila po pravem maratonu

Za Veroniko Erjavec je bila v uvodnem krogu turnirja za grand slam v Wimbledonu usodna izkušena Francozinja.
Francozinja Leolia Jeanjean je v ključnih trenutkih pokazala mišice. FOTO: Claudia Greco/Reuters
Galerija
Francozinja Leolia Jeanjean je v ključnih trenutkih pokazala mišice. FOTO: Claudia Greco/Reuters
M. Š., STA
30. 6. 2026 | 19:40
30. 6. 2026 | 19:44
2:52
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Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec (89. na lestvici WTA) se je med posameznicami hitro poslovila od turnirja za grand slam v Wimbledonu. Od naše reprezentantke je bila boljša francoska kvalifikantka Leolia Jeanjean (132.), ki je po dveh urah in 43 minutah zmagala s 6:4, 4:6 in 7:6 (10:6).

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Erjavčeva je slabo odprla dvoboj proti 30-letni tekmici iz Montpelliera. Že v drugi igri je izgubila svoj servis in zaostala z 0:3, v deveti igri pa je tudi sama odvzela začetni udarec Francozinji in servirala za izenačenje na 5:5. V končnici uvodnega niza pa se ni izšlo po njenih željah; pri zaostanku 15:40 je Jeanjeanova izkoristila prvo zaključno žogo ter po 45 minutah prvi niz dobila s 6:4.

V drugem nizu je bilo na igrišču številka 6 izenačeno do izida 3:3, v živčni in napeti končnici pa sta obe igralki grešili in izgubljali igre na svoj servis. V prelomnih trenutkih je bila bolj zbrana 26-letna Slovenka, ki je v deseti igri na svoj začetni udarec niz zaključila s 6:4.

Veroniki Erjavec se tokrat ni izšlo po željah. FOTO: Edgar Su/Reuters
Veroniki Erjavec se tokrat ni izšlo po željah. FOTO: Edgar Su/Reuters

Erjavčeva v paru s Hrvatico Petro Marčinko

V izjemno napetem in odločilnem tretjem nizu se je tehtnica vseskozi nagibala na eno in drugo stran. Sprva je bolje kazalo Erjavčevi, v tretji igri je odvzela servis tekmici in povedla z 2:1, a ji je Leolia vrnila z enako mero in izenačila na 2:2. Zatem je Jeanjeanova povedla s 5:3 in servirala za zmago. Veronika je bila že v izgubljenem položaju, vendar se je izvila iz neprijetnega položaja in rešila zaključno žogo ter izenačila na 5:5.

Francozinja je nato na svoj servis povedla s 6:5, v izjemno napeti dvanajsti igri pa je Erjavčeva ubranila kar štiri zaključne žoge, izsilila podaljšano igro, v kateri je več preudarnosti in modrosti pokazala Jeanjeanova, ki je prva prišla do desetih točk za končno zmago z 10:6 in Veroniki preprečila, da bi se drugo leto zapored uvrstila v drugi krog na sveti teniški travi v Wimbledonu.

Francozinjo v naslednjem krogu čaka zmagovalka ukrajinskega obračuna Elina Svitolina – Darja Snigur.

Erjavčeva bo v paru s Hrvatico Petro Marčinko nastopila tudi v konkurenci dvojic. Njuni prvi tekmici sta Rusinja Jekaterina Aleksandrova in Avstralka Maya Joint.

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