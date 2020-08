Slovo od Prage kot od Palerma – z bolečinami v hrbtu

Ljubljana

202.000



dolarjev znaša nagradni sklad teniškega turnirja serije WTA v Pragi

Upa, da ji težave s hrbtom ne bodo preprečile ustreznih priprav za odprto prvenstvo ZDA. FOTO: Jure Eržen/Delo

- Pisan teniški teden slovenskih teniških igralk je sinoči sklenila Konjičankaz zmago med dvojicami na turnirju v Palermu skupaj z NizozemkoV finalu sta s 7:5,7:5 ugnali domačo navezo. Zelo obetavna, lani po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije mlada športna osebnost pri nas, pa je med Slovenkami na Siciliji v konkurenci posameznic dosegla največ, uvrstila se je med 16 najboljših. V Pragi se nato včeraj ni uvrstila v 2. kolo kvalifikacij.Glede na njene prepričljive predstave v kvalifikacijah Palerma, nato pa še prvo zmago proti kateri od vodilnih 20 igralk s svetovne teniške lestvice, Čehinjilani finalistki Roland Garrosa, si je obetala morda celo nastop v prestižnem koncu tedna. Toda hud boj za četrtfinale z ugledno domačo igralkoje pospremila tudi zaskrbljenost slovenskih privržencev, ki so doma spremljali prenos dvoboja, potem ko so v tretjem nizu našo igralko ustavile bolečine v hrbtu. Sledila je maserska pomoč ob igrišču, najstnica je stisnila zobe, se borila do konca s favoritinjo, ni pa je zmogla izločiti.Seveda smo že med selitvijo Juvanove s trenerjemna naslednjo postaje sezone v Prago poskusili izvedeti, za kakšno poškodbo gre. »Pregled je pokazal, da vendarle ni nič hujšega. Očitno sem naredila nek nagli gib in ob njem nategnila katero od mišic. Takrat me je zabolelo, upam, da z nadaljevanjem sezone ne bo težav,« nam je iz avtomobila med beneškim letališčem in Prago dejala Ljubljančanka.»Seveda bi bilo lahko v Italiji tudi bolje, toda potem ko sem naredila ta čuden gib, zbranost ni bila več na vrhunski ravni. Pa sem se trudila za vsako točko posebej, nekaj zaključnih žogic tekmice ubranila, malce mi je zmanjkalo za podvig,« se je ozrla k svojemu prvemu »pravemu« turnirju po prekinitvi sezone sredi marca in še dodala: »Podobno kot drugim igralkam se tudi meni sprva ni bilo lahko navaditi na tekmovalni ritem. Pa še kako smo bile vesele, da spet igramo! Obenem je ta turnir ponudil posebne razmere. Na jugu Italije je zdaj zelo vroče, dva nastopa sem imela popoldan v pripeki, dva večerna pa sta tudi zahtevala posebno pripravo, saj je takrat dnevni ritem priprave in počitka poseben,« je še dejala igralka, za katero ni oddiha. Neposredno iz Italije se je preselila na Češko, kjer je najprej ugnala Rusinjo(7:5, 6:2), nato pa včeraj v 2. kolu kvalifikacij izgubila s Poljakinjos 6:3, 3:6 in 4:6. In podobno kot v Palermu je tudi tu zaradi zdravniške pomoči morala za nekaj časa prekiniti svoj nastop.V glavnem turnirju se bojutri pomerila z drugo igralko sveta, Zidanškova pa bo prišla s pokalom iz Palerma na posamični dvoboj z domačo igralko