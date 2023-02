Slovo prvih nosilk v Hua Hinu

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je med dvojicami na teniškem turnirju v Hua Hinu na Tajskem z nagradnim skladom 238.000 evrov izgubila v četrtfinalu v navezi z avstralsko igralko Ellen Perez, s katero sta bili prvi nosilki. Dvojica s Tajvana Hao-Ching Chan/Fang-Hsien Wu je bila boljša s 6:2 in 6:4.

Zidanšek in Perez sta bili v prvem krogu boljši od Monique Adamczak iz Avstralije in Nizozemke Rosalie van der Hoek s 7:6 (3) in 6:1. Tamara Zidanšek se je v sredo uvrstila tudi v četrtfinale posameznic, njena tekmica bo Kitajka Lin Zhu, 54. na svetovni jakostni lestvici.