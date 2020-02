Sofia Kenin osvojila odprto prvenstvo Avstralije v tenisu

Sofia Kenin in Garbine Muguruza FOTO: Saeed Khan/AFP

Američankaje zmagovalka teniškega odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. V finalu prvega turnirja za grand slam v sezoni je po sijajni predstavi v treh nizih s 4:6, 6:2, 6:2 premagala dvakratno zmagovalko turnirjev velike četverice ŠpankoEnaindvajsetletnica iz Pembroke Pinesa na Floridi je sploh prvič zaigrala v četrtfinalu katerega od velikih turnirjev, v Melbournu pa je preskočila še dve oviri za največji uspeh v njeni kratki karieri. Z zmago je v žep pospravila še 2,49 milijonov evrov in bo v ponedeljek na novi lestvici WTA sedma igralka sveta.V prvem nizu sta obe tekmici prikazali dober, raznovrsten tenis, večino časa pa je bila bolj agresivna Španka, ki je do prvega odvzema servisa prišla v tretji igri. Pri vodstvu s 4:2 je imela priložnost še za drugi break, a je vse tri 21-letna Američanka ubranila. Nato je izenačila na 4:4 po manjšem padcu v igri nekdanje številke ena.Trenutki neosredotočenosti Španke so bili v primerjavi z drugim nizom precej krajši. V prvem se je zbrala in ga dobila s 6:4, v drugem pa je storila preveč napak in 21-letni Američanki dovolila hitro izenačenje na 1:1.Keninova je odlično igrala predvsem v obrambi, v pravih trenutkih pa je znala napasti in si priboriti prednost breaka v šesti igri odločilnega niza. Roka se ji tudi kasneje ni zatresla, po dveh urah in petih minutah pa se je veselila uspeha kariere.