FOTO:Sofia Kenin prvič v finale, v katerem bo izzvala Garbino Muguruzo

Ljubljana



Življenje je lepo

Ashleigh Barty kljub podpori s tribun ni izpeljala načrtov. FOTO: AFP



Zapravila zaključno žogo v vsakem nizu

Garbine Muguruza je bila bolj zbrana od Simone Halep v najpomembnejših trenutkih dvoboja. FOTO: AFP

Ko je bilo treba, je bila bolj zbrana

V dvoboju nekdanjih št. 1 je krajšo potegnila Romunka Simona Halep. FOTO: AFP

- Potem ko si je 14. nosilka Američankapriigrala prvo finalno vstopnico teniškega OP Avstralije, ko je presenetljivo izločila prvo nosilko, domačinko, se ji je v finalu pridružila šeNepostavljena Španka je za še eno presenečenje dneva s 7:6 (8) in 7:5 premagala četrto nosilko, RomunkoV prvem polfinalu je 21-letna v Moskvi rojena Keninova izločila prvo igralko sveta Bartyjevo; po uri in 45 minutah igre je slavila zmago s 7:6 (6) in 7:5.Keninova je na peti celini pokvarila avstralsko zabavo, ki so jo organizatorji čakali 40 let, potem ko je v dveh nizih ugnala domačo junakinjo Bartyjevo. Ta je bila po presenetljivem porazu proti 14. nosilki razočarana, a je dejala, da ji je 12 tednov stara nečakinja pomagala, da je polfinalni poraz postavila v pravo perspektivo.Na novinarski konferenci je 23-letnica v naročju držala dojenčico Olivio, jo crkljala in pojasnila: »To je to, za kar gre v življenju. To je neverjetno. Življenje je lepo. Takoj, ko sem poklapano prišla z igrišča, mi je prinesla nasmeh na obraz. Moram jo objeti.«Bartyjeva, ki je bila nesporna favoritinja polfinala, tudi zato, ker je na prejšnjih štirih medsebojnih obračunih zanesljivo ugnala Keninovo, je dejala, da je šlo za tekmo, na kateri se ni počutila preveč udobno.»Ves čas sem čutila, da moj načrt ne deluje. Nikakor nisem mogla izpeljati udarcev, kot sem želela. Skušala sem tudi z načrtoma B in C, a nič ni delovalo. Mislim, da bi morala najti način. Dve točki sem bila oddaljena od skupne zmage po dveh nizih, to je razočaranje,« je dodala Avstralka, ki je imela zaključno žogo v obeh nizih, a ju je zapravila. V uteho ji je lahko, da bo navkljub porazu ostala številka 1 na lestvici WTA.Zato pa je bila finalistka Keninova po zmagi brez besed. »Res sem brez besed. Pošteno ... ne morem verjeti, kaj mi je uspelo. O tem trenutku sem sanjala, vse odkar sem kot petletna deklica prijela v roko teniški lopar. Trdo sem garala, da sem lahko danes tu,« je dejala Američanka, ki se je s starši kot dojenčica preselila v ZDA v iskanju boljšega življenja, v žepu pa je njena družina imela le nekaj sto dolarjev.Za povsem nepričakovan finale prvega turnirja za veliki slam v sezoni pa je v drugem polfinalu poskrbela še nekdanja številka 1 Muguruza, ki je v dveh nizih po dveh urah in petih minutah igre izločila prav tako nekdaj prvo igralko sveta, zdaj četrto nosilko Halepovo.Muguruza, ki je prvič po letu 2014 na turnirju nastopila kot nepostavljena igralka, je do prvega odvzema začetnega udarca prišla pri 3:3 zahvaljujoč 12. winnerju. A Romunka ji je v enaki meri vrnila, ko je bilo to najbolj potrebno in dvoboj izenačila na 5:5. Odločala je podaljšana igra in čeprav sta imeli obe igralki priložnosti za vodstvo, je na koncu niz po 67 minutah igre dobila 26-letna v Venezueli rojena Španka.V drugem nizu so Halepovi trije zaporedni »breaki« pomagali ostati v igri za vodstvo s 5:4, vendar je Muguruza zdržala pritisk in izenačila. V podaljšani igri je izkoristila drugo zaključno žogo in si priigrala drugi finale Melbourna v karieri.»Zelo sem vesela, da sem spet v finalu. Sicer je pred menoj še dolga pot, v soboto me čaka še najpomembnejši obračun,« je po polfinalni zmagi dejala zdaj 32. igralka z lestvice WTA.»Ko sem zaostajala, o tem enostavno nisem razmišljala. Ves čas sem si govorila, da je treba vztrajati in prišle bodo tudi priložnosti. K sreči imam zdaj na voljo 48 ur, da si malo opomorem in se pripravim še na zadnjo tekmo turnirja. Vso kariero treniramo za to, da lahko igramo na tem igrišču pred tem občinstvom,« je še dejala Muguruza, ki je v karieri doslej že osvojila Roland Garros in Wimbledon.