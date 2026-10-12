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Tenis

Šok v Šanghaju: hladna prha Alcaraza, Zverevu so se uresničile sanje

Španski teniški zvezdnik nepričakovano klecnil, nemškemu asu se je odprla pot v zgodovino.
Alexander Zverev si je lahko spet zaploskal. FOTO: Hector Retamal/AFP
Galerija
Alexander Zverev si je lahko spet zaploskal. FOTO: Hector Retamal/AFP
Miha Šimnovec
12. 10. 2026 | 17:20
3:14
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Španski teniški as Carlos Alcaraz je še prejšnji teden v Tokiu dvignil zmagovalno lovoriko, na mastersu v Šanghaju pa se je poslovil precej prej, kot je pričakoval. V šestnajstini finala naletel na razpoloženega Belgijca Zizouja Bergsa, ki ga je po uri in 47 minutah igre premagal s 7:5 in 7:6 (7:4) ter tako poskrbel za velikansko presenečenje. Zgodnji konec turnirja za drugega igralca sveta bo imel tudi širše posledice: Alexander Zverev bo tako sezono 2026 končal na vrhu svetovne lestvice.

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Nemški zvezdnik je s tem tudi uradno dobil potrditev dosežka, ki je še nedolgo tega deloval kot oddaljen cilj. Po izračunih Moškega teniškega združenja (ATP) ga Alcaraz ne more več prehiteti, že pred tem pa je iz boja za prvo mesto izpadel tudi Američan Ben Shelton. Zverevu je delo olajšal še predčasni konec sezone Italijana Jannika Sinnerja, dosedanjega prvega igralca sveta.

Zizou Bergs je pripravil senzacijo. FOTO: Hector Retamal/AFP
Zizou Bergs je pripravil senzacijo. FOTO: Hector Retamal/AFP

»Za menoj je fantastična sezona. Zmagal sem v Parizu in New Yorku, s tem, ko bom leto končal na vrhu lestvice, pa si bom uresničil še ene sanje,« je bil vesel 29-letnik iz Hamburga. Ob tem se je spomnil tudi zahtevnega obdobja po hudi poškodbi gležnja leta 2022, ko je bila vprašljiva celo nadaljnja pot njegove poklicne kariere. »Za dosego tega cilja je bilo potrebnih ogromno dela in truda, še posebej po vrnitvi po poškodbi,« je poudaril Zverev.

Šele drugi Nemec na vrhu po Beckerju

V zgodovino se bo vpisal kot 30. igralec, ki bo od uvedbe svetovne lestvice leta 1973 končal sezono na prvem mestu. Hkrati bo šele drugi Nemec s tem dosežkom, pred njim je to uspelo le legendarnemu Borisu Beckerju. Zverev bo prvi nemški teniški igralec, ki bo leto sklenil na vrhu lestvice ATP.

Carlos Alcaraz je presenetljivo hitro izpadel v Šanghaju. FOTO: Tyrone Siu/Reuters
Carlos Alcaraz je presenetljivo hitro izpadel v Šanghaju. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Do novega mejnika pa ga čaka še nekaj dela. V Šanghaju se bo v osmini finala pomeril s Kazahstancem Aleksandrom Bublikom, za preboj na vrh lestvice že pred koncem sezone pa se bo moral prebiti najmanj v finale. Najhitrejša priložnost, da prehiti Sinnerja, se mu ponuja na turnirju na Dunaju. Če bi tam slavil zmago, bi se lahko 2. novembra zavihtel na prvo mesto.

Medtem je Alcaraz, ki je v Tokiu nakazal odlično formo, v Šanghaju ostal brez pričakovanega nadaljevanja. Bergs je izkoristil svojo priložnost in poskrbel za odmeven skalp, španskemu zvezdniku pa preprečil, da bi še podaljšal pritisk na Zvereva. Nemški as je tako dočakal uradno potrditev enega od največjih mejnikov v svoji karieri – in nagrado za vztrajnost po obdobju, ko je moral znova začeti skoraj od začetka.

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