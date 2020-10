Šok za češko zvezdnico, zmaga za Zidanškovo in poraz za Srebotnikovo

Ljubljana - Že v drugem krogu se je od odprtega prvenstva Francije poslovila Karolina Pliškova. Za češko teniško zvezdnico, ki na svetovni lestvici drži četrto mesto, v Roland Garrosu pa je bila druga nosilka, je bila usodna Jelena Ostapenko.



Latvijska igralka, ki v točkovanju WTA zaseda 43. mesto, je bila prepričljivo boljša. Po 69 minutah je zmagala v dveh nizih s 6:4 in 6:2. Ostapenkova se sicer na pariških igriščih počuti zelo dobro, na koncu koncev si je na njih leta 2017 priigrala svojo edino lovoriko za grand slam.



Konjičanka Tamara Zidanšek je bila uspešna v uvodnem krogu dvojic. Skupaj z Japonko Miju Kato sta s 6:3 in 6:3 ugnali Francozinji Tessah Andrianjafitrimo in Chloe Paquet. Velenjčanka Katarina Srebotnik pa je že končala nastope na OP Francije. Z Nemko Anno-Leno Friedsam sta morali s 7:5, 1:6 in 2:6 priznati premoč Američankama Jennifer Brady in Caroline Doleheide.