Špancu všeč New York, navdaja ga s posebno energijo

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je napredoval v osmino finala odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V tretjem krogu je prvi nosilec po treh urah in 11 minutah s 6:2, 6:3, 4:6, 6:3 ugnal Britanca Daniela Evansa, oba pa sta navduševala s privlačnimi potezami. V ženski konkurenci je le dve igri oddala Belorusinja Arina Sabalenka.

Tako Alcaraz kot Evans, sicer 26. nosilec, sta pokazala festival atraktivnih točk, ki so na noge dvignile navijače na največjem teniškem štadionu na svetu Arthur Ashe. Zmagovalec Wimbledona pa je bil ob takšnih zaključkih vseeno boljši v vseh prvinah igre in napredoval med 16 najboljših.

»Daniel je zelo zahteven tekmec, a menim, da sem odigral dobro tekmo. Mislim, da sva pripravila pravi šov, ki je bil ljudem všeč. Prikazala sva veliko všečnih udarcev, raznovrstne igre. Vesel sem, da sem napredoval v četrti krog,« je v prvem odzivu dejal med dvobojem vseskozi nasmejani 20-letnik iz Murcie.

»Sijajne točke izzovejo te nasmehe, tudi pri Danielu je bilo tako. Lepo je to videti na igrišču. Seveda igramo na zmago, a tudi zato, da ljudem narišemo nasmešek na obrazu. Super je igrati takšne točke in občutiti energijo občinstva. Na tem štadionu se zabavam, tu se počutim kot doma. Nasploh mi je New York všeč, od prvega dne me navdaja s posebno energijo in rad bi v tem slogu nadaljeval,« je še domačim navijačem polaskal za zdaj še prvi igralec sveta.

Arina Sabalenka gre zmago po zmago. FOTO:Geoff Burke/Reuters

Od tega naziva se bo poslovil po turnirju, kar pa ne zmanjšuje njegove želje po končni zmagi. S tem bi postal prvi tenisač, ki bi ubranil zmago po Rogerju Federerju, temu je to uspelo ob petih zaporednih naslovih med letoma 2004 in 2008. »Seveda pogledujem po žrebu in vidim, kdo utegne biti moj tekmec. Seveda pa je osredotočenost na vsak dan posebej. Ubraniti naslov je moj cilj. Tukaj že dolgo, vse od Federerja, nihče ni ubranil naslova, zato bi rad bil ob njegovem boku,« je še dejal.

V ponedeljek se bo dvakratni zmagovalec turnirjev za grand slam za mesto v četrtfinalu pomeril proti boljšemu iz dvoboja med še enim Britancem Cameronom Norriejem in nepostavljenim Italijanom Matteom Arnaldijem.

Pomemben je nadzor

V moški konkurenci si je prvi nastop v osmini finala v karieri priigral Britanec Jack Draper. Enaindvajsetletnik je bil po štirih nizih boljši od domačina Michaela Mmoha. V ženski konkurenci je brez težav v osmino finala napredovala Belorusinja Arina Sabalenka. Druga nosilka je poleg Srba Novaka Đokovića in Poljakinje Ige Świątek edina, ki bo to sezono na vsakem od grand slamov igrala v drugem tednu oziroma najmanj v osmini finala.

Zmagovalka OP Avstralije se je tokrat na igrišču potila zgolj eno uro in minuto, Francozinjo Claro Burel pa ugnala s 6:1, 6:1. Petindvajsetletnica iz Minska kot ključ do preobrata pri psihološki pripravi izpostavlja predvsem odmik od perfekcionizma.

»Včasih sem se prepričevala, da moram v poznejšem delu turnirjev igrati najboljši tenis, da moram biti na 100 odstotkih. Ko sem prvič zmagala na turnirju za grand slam, sem uvidela, da lahko imaš nihanja. Pomembno je, da se pobereš, prilagodiš na to, kar v tistem trenutku lahko nadzoruješ,« je za spletno stran OP ZDA dejala letos sijajna Belorusinja.

Za preboj v četrtfinale se bo pomerila z Rusinjo Darjo Kasatkino. Ta je s 6:3, 6:4 premagala Belgijko Greet Minnen. V osmino finala je napredovala tudi domačinka Madison Keys, ki je s 5:7, 6:2, 6:2 ugnala Ljudmilo Samsonovo.