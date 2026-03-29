Španija je v Portortožu vsekakor premagljiva

Maša Zec Peškirič, zvezna kapetanka slovenske reprezentance, se veseli aprilskega spektakularnega dvoboja s špansko izbrano vrsto.

V teh dneh je svetovna teniška elita onstran Atlantika, in sicer se je iz Indian Wellsa preselila v Miami. Obenem pa se je že začelo odštevanje tudi do tekem v pokalu Billie Jean King, kjer je pred slovensko vrsto visoka španska ovira. Na prenovljenem portoroškem štadionu v Luciji bo 10. in 11. aprila odmeven dogodek, na seznamu zvezne kapetanke Maše Zec Peškirič so vodilne slovenske igralke, ki bodo poskusile ponovit podvig izpred treh let – takrat so se naša dekleta po zmagi nad Romunijo v Kopru prvič doslej uvrstila na finalni turnir tega ekipnega tekmovanja. Slaba dva tedna vas in vaše igralke ločita do velikega izziva na Obali. Kako iz sedanjega zornega kota gledate na žreb in tudi prednost domačega igrišča v dvoboju s Španijo? V živo sem spremljala ta žreb, na koncu sta ostali ...