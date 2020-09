Španka ustavila Hercogovo

Istanbul - Slovenska teniška igralka Polona Hercog se ni uvrstila v polfinale turnirja WTA v Istanbulu z nagradnim skladom 172.000 evrov.



Tretjepostavljena Slovenka, 49. na svetu in finalistka Istanbula 2018, je v četrtfinalu izgubila proti Španki Pauli Bedosa Gibert, 94. igralki z lestvice, s 6:4, 3:6 in 6:4.



Španko v polfinalu čaka Kanadčanka Eugenie Bouchard, ki je s 3:6, 6:4 in 7:5 izločila Črnogorko Danko Kovinić.



Istanbul, WTA (172.000 evrov):

četrtfinale – Paula Badosa Gibert (Špa) : Polona Hercog (Slo/3) 4:6, 6:3, 6:4.