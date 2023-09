Španski as zdaj ne more igrati tenisa, uživa pa v golfu

V nadaljevanju preberite:

Med veliko trojico svetovnega tenisa zadnjih 15 let zdaj blesti le Novak Đoković. Roger Federer je lani pomahal v slovo vrhunskemu športu, Rafael Nadal pa že dolgo okreva po poškodbi in operaciji kolka. Kakšen je zdaj njegov trening? Kako Španec razmišlja o svoji prihodnosti in morda tudi vrnitvi na turnirje za grand slam? Se bo na teh lotil lova za Đokovićevim rekordom? In kaj pravi ob zadnjih dosežkih izjemnega srbskega tekmeca?