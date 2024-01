Španski zvezdnik še nima ubijalskega instinkta

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal, nekdanji prvi igralec sveta, je v četrtfinalu turnirja v Brisbanu izgubil proti Avstralcu Jordanu Thompsonu s 5:7, 7:6 (6) in 6:3. Domačin in petinpetdeseti igralec svetovne lestvice je rešil tri zaključne žogice tekmeca za največjo posamično zmago doslej.

Nadal je v skoraj treh urah in pol boja dobil prvi niz in v drugem povedel s 5:4. Na servis Thompsona je imel prvo priložnost za preboj v polfinale, a si je Avstralec priboril podaljšano igro.

V njej je Nadal povedel s 6:4, na servisu je bil ponovno Thompson, a je Španec naredil najprej napako sam, da bi dobil dvoboj, podobno pa potem drugič, ko je bil sam na servisu. Thompson je najprej izenačil na 6:6 in nato dobil še dve zaporedni točki za izenačenje v nizih.

V tretjem nizu je 29-letni Avstralec drugič v dvoboju odvzel Nadalu servis in povedel s 3:1, potem pa potrdil 'break' za vodstvo s 4:1. Španec je zaprosil za zdravniško pomoč, a to Thompsona ni zmedlo in je zadržal osvojeno prednost za zmago, ki jo je osvojil po prvi priložnosti in najdaljši izmenjavi udarcev v partiji.

Thompson bo v sobotnem polfinalu igral proti drugemu nosilcu Grigorju Dimitrovu iz Bolgarije, v drugem polfinalnem paru sta Danec Holger Rune, prvi nosilec, in Rus Roman Safjulin.