Tenis

Spektakel na Obali: Kaja in druščina s Špankami

V Portorožu bo 10. in 11. aprila naša ženska teniška reprezentanca igrala z odlično Španijo. Zmagovalke na finalni turnir najboljših osmih ekip na Kitajsko.
Pred Kajo Juvan je nov mikaven nastop v domovini, tokrat v Portorožu. Foto Edgar Su/Reuters
Pred Kajo Juvan je nov mikaven nastop v domovini, tokrat v Portorožu. Foto Edgar Su/Reuters
Siniša Uroševič
25. 2. 2026 | 19:18
25. 2. 2026 | 20:58
1:54
Ugibanj ni več: Portorož, pred leti prizorišče velikih turnirjev serije WTA ter tudi gostovanj reprezentanc Rusije in ZDA, se vrača na slovenski teniški zemljevid. V prvi polovici aprila, 10. in 11., bo na odprtem teniškem stadionu v Luciji na peščeni podlagi kvalifikacijski dvoboj za uvrstitev na finalni turnir pokala Billie Jean King med ženskima ekipama Slovenije in Španije.

Zmagovalna zasedba se bo uvrstila na Kitajsko, kjer bo septembra tekmovanje najboljše osmerice na svetu. Pričakovati je, da bo zvezna kapetanka slovenske vrste Maša Zec Peškirič povabila v Portorož najboljše slovenske igralke: Kajo Juvan (100. mesto na lestvici WTA), Veroniko Erjavec (102.) in Tamaro Zidanšek (152.). Naša izbrana vrsta je sicer na 18. mestu svetovne ekipne teniške razpredelnice, njen največji uspeh pa je uvrstitev med štiri najboljše na finalnem turnirju pokala Billie Jean King, novembra 2023 v Sevilli.

Paula Badosa je udarna zvezdnica med španskimi teniškimi igralkami. Foto Raghed Waked/Reuters
Paula Badosa je udarna zvezdnica med španskimi teniškimi igralkami. Foto Raghed Waked/Reuters

Favoritinje pričakovane spektakularne tekme na portoroškem pesku so Španke. Te so 5. na mednarodni ekipni teniški lestvici, lovoriko v tem tekmovanju so osvojile že petkrat, nazadnje leta 1998. Pri španski ekipi je udarna zvezdnica Paula Badosa, 26. na lestvici WTA,  Jessica Bouzas Maneiro je 40., Cristina Bucsa pa 52.

tenis, pokal Billie Jean King, Portorož, Kaja Juvan, slovenska ženska teniška reprezentanca, Paula Badosa

