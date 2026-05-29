Spektakularna vrnitev teniške kraljice že prihodnji mesec?

Serena Williams bi se lahko skoraj štiri leta po zadnjem uradnem nastopu senzacionalno vrnila v profesionalni tenis. Nekdanja prva igralka sveta in 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam naj bi se po poročanju ameriških in britanskih medijev pogovarjala o nastopu na turnirju v Queen's Clubu, ki se začne 8. junija.

Vrnitev še ni potrjena

Govorice o morebitni vrnitvi 44-letne Američanke krožijo že od konca lanskega leta, ko se je znova vključila v protidopinški program. To je eden od pogojev, da se lahko igralka po daljšem premoru vrne na profesionalno turnejo.

Williamsova se za zdaj o morebitnem nastopu še ni javno izrekla. A v podkastu Served, ki ga vodi njen prijatelj in nekdanji prvi igralec sveta Andy Roddick, so v četrtek poročali, da je njena vrnitev zelo blizu. Po teh informacijah naj bi Williamsova v Queen's Clubu zaigrala v dvojicah s kanadsko najstnico Victorio Mboko.

Victoria Mboko velja za eno največjih odkritij zadnjih sezon: še pred kratkim ni bila med najboljšimi 300 igralkami, zdaj pa je pri 19 letih že med prvo deseterico sveta. FOTO: Thomas Samson/AFP

Podobno je poročal tudi Daily Telegraph, ki je zapisal, da je Williamsova zaprosila za posebno povabilo za nastop v dvojicah. Pri britanski teniški zvezi, ki organizira turnir, zadeve niso želeli komentirati. Predstavnik Wimbledona pa je dejal le, da bo All England Club o posebnih povabilih odločal na sestanku, prvi seznam pa bo objavljen v tednu po 15. juniju.

Mboko ji prepušča glavno besedo

Mboko je po zmagi v drugem krogu odprtega prvenstva Francije vsaj posredno potrdila, da sta s Sereno Williams v stikih, a hkrati pazila, da ne bi prehitela morebitne uradne objave.

»S Sereno sva ostali v stikih, kar je res lepo, saj sem se vedno zgledovala po njej. Že to, da me sploh pozna, je zelo vznemirljivo. Želim, da ta trenutek ostane njen. Če se je pripravljena vrniti pod svojimi pogoji, potem mislim, da mora to sama tudi oznaniti,« je dejala mlada Kanadčanka.

Williamsova ni odigrala profesionalnega dvoboja vse od odprtega prvenstva ZDA leta 2022, kjer se je čustveno poslovila od domačega občinstva. Takrat ni izrecno rekla, da končuje kariero, temveč je govorila o »oddaljevanju« od tenisa. Leto pozneje je rodila drugo hčerko.