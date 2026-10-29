Spora z Beckerjem še ni konec: Njegovo mnenje me res ne zanima

Dva naslova na turnirjih za grand slam sta mu prinesla olajšanje, očitno pa nista izbrisala vseh starih zamer. Alexander Zverev se je pred nastopom na turnirju Dunaju obregnil ob človeka, čigar pripombe so ga v preteklosti večkrat razjezile. Imena Borisa Beckerja sicer ni izgovoril, a je z odgovorom znova odprl zgodbo o napetem odnosu med nekdanjim nemškim teniškim kraljem in njegovim naslednikom.

»Vedno me je kritiziral samo eden in njegovo mnenje me zadnja leta, če sem iskren, res ne zanima,« je dejal Zverev. Pojasnil je, da se je po kritikah tega človeka praviloma zgodilo prav nasprotno od njegovih napovedi, konkretnih primerov pa ni navedel. Becker je bil v preteklosti kritičen do preveč zadržanega tenisa Zvereva in vztrajanja pri družinskem trenerskem krogu, v zadnjih tednih pa ga je odločno branil. Zavrnil je očitke, da je Nemec do največjih uspehov prišel predvsem zaradi težav in odsotnosti vodilnih tekmecev.

Pohvale niso izbrisale prejšnjih pripomb

Becker je v podkastu, ki ga pripravlja z Andreo Petkovic, poudaril, da si je Zverev uspehe zaslužil. Po njegovem lahko igralec premaga le tistega, ki mu stoji nasproti, Nemec pa je to letos počel bolje od drugih. Tudi njegov pričakovani vzpon na prvo mesto svetovne lestvice je označil za zaslužen. »Številka ena ne postaneš po naključju,« je poudaril Becker, ki je leta 1991 kot prvi Nemec zasedel vrh lestvice ATP.

Zverev je letos osvojil Roland Garros in OP ZDA, v Wimbledonu pa igral v finalu. Po letih vprašanj, ali bo kdaj naredil zadnji korak do največje lovorike, ima zdaj precej več razlogov za zadovoljstvo. Toda Beckerjeve nove pohvale očitno še niso dovolj, da bi pozabil stare kritike.