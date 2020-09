Srb za revolucijo, Švicar in Španec pa očitno ne

New York - Kadar napoči čas sklepnega turnirja prestižne serije za teniški grand slam, so v središču pozornosti ponavadi ugibanja o razmerjih moči v prihajajoči jeseni in najresnejših kandidatih za mikavno lovoriko. Tokrat je drugače. Pandemija virusa je sprva potisnila šport v kot, nato botrovala posebnim razmeram, vmes so onstran Atlantika udarili še nemiri s pridihom rasizma, zdaj pa je teniški svet vznemirila novica o odmevni Đokovićevi potezi – ustanavljanju združenja igralcev.Srb je prišel v New York kot številka 1 svetovne lestvice, tukaj je bil najboljši že v prejšnjem tednu na generalki odprtega prvenstva ZDA, ...