Srečo je našel šele v objemu Steffi Graf (VIDEO)

Andre Agassi je vkorakal v svet poklicnega tenisa pri 16 letih, z dolgimi pobarvanimi lasmi in raztrganimi kavbojkami. Kariero je končal 20 let pozneje s skrbno pobrito glavo, kot mož legendarne Steffi Graf, lastnik 60 turnirskih zmag – osmih na vseh štirih prizoriščih za veliki slam – in v epizodah 101 teden vodilni na svetovni lestvici. Danes bo praznoval 50. rojstni dan v družinskem krogu in s številnimi dobrodelnimi načrti za pomoč mladim.Štirikratni zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije (1995, 2000-01 in 2003), dvakratni US Opna (1994 in 1999), šampion Wimbledona 1992 in Roland Garrosa 1999, olimpijski prvak leta 1996 ...