Št. 1 bo na poti Carlosa Alcaraza proti vrhu le opazovalec

V moškem teniškem koledarju je ostal še zadnji vrhunec, zaključni turni osmerice v Torinu. Tokrat bo zelo zanimiv tudi obračun za prvo mesto na ATP lestvici ob koncu sezone, kjer bolje kaže Carlosu Alcarazu, čeprav je Jannik Sinner po zmagoslavju na mastersu v Parizu spet številka 1.

Sinner bo prihodnji teden izgubil točke za lansko zmago v Torinu, osvojil jih je 1500, Alcaraz, ki je na turnir prišel v slabi formi, pa le 200. Zato bo prihodnji torek na lestvici ATP Alcaraz na prvem mestu z 11.050 točkami, Sinner jih bo imel 1050 manj. Že zdaj je tako jasno, da ima Španec na zaključnem turnirju vse v svojih rokah in odloča o tem, kdo bo številka ena na koncu sezone.

Ne glede na to, kaj bo na domačih tleh pokazal Sinner, bo Alcaraz prvi, če dobi vse tri tekme skupinskega dela, ali pa če osvoji vsaj eno zmago v skupinskem delu in se nato prebije v finale. »Oba se zavedava, kaj vse je na kocki, zato bo finale napet do konca,« priznava Sinner.

Turnir v Torinu se začenja 9. novembra.