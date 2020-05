Št. 1 se je po dveh mesecih vrnila domov

Ljubljana

Teniški zvezdnik Novak Đoković je vsestranski športnik, zato si je v obdobju osamitve krajšal trenutek brez tenisa z vrsto drugimi aktivnostmi. FOTO: AFP

- Srbska tiskovna agencija Tanjug poroča, da se je najboljši teniški igralec na svetu na lestvici ATPpo dveh mesecih samoizolacije v mondenem španskem letoviškem mestu Marbella znova vrnil v domovino.Sedemnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je v soboto že opravil trening v njegovem športnem centru na Dorćulu. Isti vir navaja, da bo Đoković v ponedeljek pripravil novinarsko konferenco in na njej razkril podrobnosti glede turnirjev, ki jih namerava v prihodnjem obdobju prirediti v Beogradu, Zadru, Banjaluki in nekje v Črni gori.Na vsakem turnirju bo nastopilo osem igralcev. V letošnji sezoni neporaženi Đoković, ki je slavil tudi na letošnjem uvodnem turnirju za grand slam v avstralskem Melbournu, je med drugim k sodelovanju povabil Avstrijcain Bolgara. Ta turneja se bo zaključila v Sarajevu z ekshibicijsko tekmo med prvim igralcem sveta in domačinomĐoković je v petek praznoval 33. rojstni dan. V času epidemije novega koronavirusa je prek svoje fundacije bolnišnicam v domovini in tujini priskrbel izdatna denarna sredstva in potrebno zdravniško opremo v vrednosti prek dva milijona evrov.Teniška sezona je bila prekinjena v prvi polovici marca, vodilne osebe ATP, WTA in ITF pa so sporočili, da se ne bo začela vsaj do 3. avgusta. Teniški igralci po svetu se sicer počasi vračajo na treninge ob upoštevanju zdravstvenih priporočil, odigrali so tudi nekaj ekshibicijskih dvobojev za zaprtimi vrati.