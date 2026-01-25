Št. 1 zanesljivo v četrtfinale, kjer jo bo izzvala Đokovićeva varovanka

Prvi nosilec odprtega teniškega prvenstva Avstralije Carlos Alcaraz si je zagotovil v četrtfinale na uvodnem grand slamu sezone v Melbournu. Španec je v četrtem krogu premagal Američana Tommyja Paula s 7:6 (6), 6:4 in 7:5. Pred tem si je nadaljevanje zagotovila tudi Belorusinja Arina Sabalenka, prva igralka sveta.

Sabalenka je imela proti 19-letni Victorii Mboko precej težav, preden je Kanadčanko izločila s 6:1, 7:6 (1).

Dvaindvajsetletni Alcaraz se bo v naslednjem dvoboju pomeril proti domačemu upanju in šestemu nosilcu Alexu de Minaurju ali desetemu nosilcu Alexandru Bubliku iz Kazahstana.

Alcaraz, ki na letošnjem turnirju še ni izgubil niza, se v Melbournu še nikoli ni prebil dlje od četrtfinala. Če mu končno uspe prekiniti avstralski urok, bo postal najmlajši igralec v zgodovini, ki je osvojil naslove na vseh štirih turnirjih za veliki slam.

Alcaraz se je v preteklosti boril z natančnostjo in pomanjkanjem doslednosti pri servisni tehniki. Zdaj uporablja nov servis, ki je postal priročno orožje in so ga primerjali s servisom srbskega zvezdnika Novaka Đokovića.

»Đoković mi je poslal sporočilo in zapisal: 'Moraš mi plačati',« je dejal Alcaraz v prvem intervjuju na igrišču, kar je nasmejalo navdušeno občinstvo, potem ko je z lahkoto premagal 19. nosilca Paula.

Carlos Alcaraz se v Melborunu še ni prebiul do četrtfinala. FOTO: Jaimi Joy/Reuters

Drugi niz se je zavlekel

Prva igralka sveta je sicer povedla s 6:1 in 4:1 ter je kazalo na njeno gladko zmago, preden je Kanadčanka le pokazala, zakaj je na robu uvrstitve med deseterico najboljših na svetovni lestvici WTA.

Mboko je pri zaostanku s 4:5 rešila tri žogice za zmago tekmice in si priigrala dodatek. V njem je Sabalenka vendarle na dominantni način osvojila 20. zaporedno podaljšano igro na turnirjih za grand slam.

Po dvoboju je bila zelo navdušena in je dejala: »Mboko je neverjetna igralka. Bil je pravi boj. Zelo sem vesela, da sem to tekmo lahko končala po dveh nizih. Drugi je bil nekoliko težaven. Ampak zadovoljna sem z ravnijo svoje igre. Vesela sem, da sem se uvrstila naprej.«

Njena naslednja nasprotnica je še mlajša Američanka Iva Jović, ki je prejšnji mesec dopolnila 18 let. Najstnica je po svoji prvi zmagi nad igralkami iz deseterice WTA proti Jasmine Paolini v samo 53 minutah nadigrala še Kazahstanko Julijo Putincevo s 6:0, 6:1.

Izjemna najstnica Iva Jović je letos nanizala največ zmag v ženski konkurenci. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Jović ima v tej sezoni že 11 zmag, več kot katera koli druga igralka, in je najmlajša, ki se je v četrtfinale v Melbourne Parku uvrstila brez izgubljenega niza, od Venus Williams leta 1998.

Vzornik Jović je Novak Đoković, s katerim si delita srbsko poreklo. Zadnja dva tedna ji je svetoval glede igre in jo napovedal kot bodočo številko ena na svetu. Jović je Sabalenko konec prejšnje sezone izbrala kot igralko, s katero si najbolj želi pomeriti. Sedaj se ji bo želja uresničila.

Sabalenka pa ohranja možnost za izjemen rekord na turnirjih za veliki slam kot prva nosilka, ki se v Melbournu poteguje za svoj tretji naslov v štirih letih. Na vseh večjih turnirjih, na katerih je igrala, se je uvrstila vsaj v četrtfinale od odprtega prvenstva Francije leta 2022.