Stefanos Cicipas se v Monte Carlu počuti kot doma

Grk Stefanos Cicipas je zmagovalec teniškega turnirja masters 1000 v Monte Carlu. V finalu je ugnal Norvežana Casperja Ruuda s 6:1 in 6:4. Grk je dosegel prvo zmago po lanskem uspehu v Los Cabosu. V Monte Carlu je slavil tretjič po zmagah 2021 in 2022.

V dvoboju, ki je trajal dobro uro in pol, je Cicipas popolnoma obvladoval prvi niz. Ruud je izenačil le na 1:1, nato pa do konca niza trikrat izgubil svoj servis.

V drugem nizu je bilo tesno vse do končnice. V sedmi igri je bil Ruud blizu preobratu, a ni izkoristil treh žogic za odvzem servisa. Odločitev je padla v zadnji, 12. igri, kjer je 25-letni Cicipas izkoristil prvo žogico za »break« in zmago.

Do pravih presenečenj je prišlo v soboto. Ruud, osmi nosilec turnirja, je v polfinalu s 6:4, 1:6 in 6:4 premagal prvega igralca sveta, Srba Novaka Đokovića. Cicipas pa Italijana Jannika Sinnerja s 6:4, 3:6, 6:4 in mu prizadejal šele drugi poraz v sezoni.