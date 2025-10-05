Številka 2 v krčih, Đoković trpel v brutalnih razmerah (VIDEO)

Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner ne bo ubranil naslova na mastersu v Šanghaju. Drugi igralec sveta je bil zaradi krčev v vlažnih razmerah prisiljen predati dvoboj proti Tallonu Griekspoorju. Griekspoor je v dvoboju tretjega kroga vodil s 6:7 (3), 7:5, 3:2, ko je Sinner zaradi krča v stegnu moral odstopiti po več kot dveh urah in pol igre.

»To zagotovo ni način, na katerega si želiš zmagati. Razmere v Šanghaju so bile ves teden brutalne,« je dejal Griekspoor, ki je pred nedeljskim dvobojem izgubil vseh šest srečanj s Sinnerjem. »Mislim, da smo imeli še srečo, da smo igrali zvečer brez sonca. Ampak po dveh urah in 36 minutah, sredi tretjega niza ... Žal mi je zanj, želim mu hitro okrevanje.«

Sinner je začel imeti težave v drugem nizu, zaradi česar si je ob menjavah strani panično ovijal hladno brisačo okoli vratu. V odločilnem nizu je branilec naslova vidno šepal in si masiral stegno. V šesti igri se je s pomočjo fizioterapevta opotekel do svojega stola, preden je bil prisiljen sprejeti odločitev o predaji.

Jannik Sinner se je spopadal s krči. FOTO: Hector Retamal/AFP

Sinnerjev odstop in umik prvega igralca sveta Carlosa Alcaraza zaradi poškodbe gležnja sta široko odprla žreb, Novak Đoković pa je v lovu na rekordni peti naslov v Šanghaju. Osemintridesetletni četrti nosilec se je prebil mimo Yannicka Hanfmanna s 4:6, 7:5, 6:3 v dvoboju, ki je trajal dve uri in 45 minut.

»Za vsakega igralca na igrišču je enako, a je brutalno,« je Đoković opisal razmere v Šanghaju. »Brutalno je, ko imaš dan za dnem več kot 80-odstotno vlažnost, še posebej za fante, ki igrajo podnevi na vročini in soncu, takrat je še huje. Zame je biološko nekoliko zahtevneje spopasti se s tem. Ampak danes sem moral res prebroditi nevihto. Yannick je od začetka igral neverjetno tekmo.«