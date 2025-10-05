  • Delo mediji d.o.o.
    Tenis

    Številka 2 v krčih, Đoković trpel v brutalnih razmerah (VIDEO)

    Na teniškem mastersu v Šanghaju je Jannik Sinner moral predati dvoboj zaradi krčev v nogi. Novak Đoković prebrodil nevihto.
    Novak Đoković je prebrodil težke razmere. FOTO: Hector Retamal/ AFP
    Novak Đoković je prebrodil težke razmere. FOTO: Hector Retamal/ AFP
    Peter Zalokar
    5. 10. 2025 | 21:15
    5. 10. 2025 | 21:25
    2:31
    Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner ne bo ubranil naslova na mastersu v Šanghaju. Drugi igralec sveta je bil zaradi krčev v vlažnih razmerah prisiljen predati dvoboj proti Tallonu Griekspoorju. Griekspoor je v dvoboju tretjega kroga vodil s 6:7 (3), 7:5, 3:2, ko je Sinner zaradi krča v stegnu moral odstopiti po več kot dveh urah in pol igre.

    »To zagotovo ni način, na katerega si želiš zmagati. Razmere v Šanghaju so bile ves teden brutalne,« je dejal Griekspoor, ki je pred nedeljskim dvobojem izgubil vseh šest srečanj s Sinnerjem. »Mislim, da smo imeli še srečo, da smo igrali zvečer brez sonca. Ampak po dveh urah in 36 minutah, sredi tretjega niza ... Žal mi je zanj, želim mu hitro okrevanje.«

    Sinner je začel imeti težave v drugem nizu, zaradi česar si je ob menjavah strani panično ovijal hladno brisačo okoli vratu. V odločilnem nizu je branilec naslova vidno šepal in si masiral stegno. V šesti igri se je s pomočjo fizioterapevta opotekel do svojega stola, preden je bil prisiljen sprejeti odločitev o predaji.

    Jannik Sinner se je spopadal s krči. FOTO: Hector Retamal/AFP
    Jannik Sinner se je spopadal s krči. FOTO: Hector Retamal/AFP

    Sinnerjev odstop in umik prvega igralca sveta Carlosa Alcaraza zaradi poškodbe gležnja sta široko odprla žreb, Novak Đoković pa je v lovu na rekordni peti naslov v Šanghaju. Osemintridesetletni četrti nosilec se je prebil mimo Yannicka Hanfmanna s 4:6, 7:5, 6:3 v dvoboju, ki je trajal dve uri in 45 minut.

    »Za vsakega igralca na igrišču je enako, a je brutalno,« je Đoković opisal razmere v Šanghaju. »Brutalno je, ko imaš dan za dnem več kot 80-odstotno vlažnost, še posebej za fante, ki igrajo podnevi na vročini in soncu, takrat je še huje. Zame je biološko nekoliko zahtevneje spopasti se s tem. Ampak danes sem moral res prebroditi nevihto. Yannick je od začetka igral neverjetno tekmo.«

    ŠanghajATPJannik SinnerNovak ĐokovićpoškodbaCarlos Alcarazmasters

    Nedelo
    Jane Goodall (1934–2025)

    Do konca je verjela v človeštvo

    Jane Goodall nas je spodbujala, naj na bitja okoli nas gledamo s sočutnimi očmi, in nas učila, da je veličina človeka v tem, kako nežno stopa po svetu.
    Agata Rakovec Kurent 5. 10. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Šanghaj

    Številka 2 v krčih, Đoković trpel v brutalnih razmerah (VIDEO)

    Na teniškem mastersu v Šanghaju je Jannik Sinner moral predati dvoboj zaradi krčev v nogi. Novak Đoković prebrodil nevihto.
    Peter Zalokar 5. 10. 2025 | 21:15
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    ICEHL

    Zmaji na ledu v Bolzanu od 2:0 do 2:4 in drugega zaporednega poraza

    Potem ko se je v petek končal niz šestih zmag, so hokejisti Olimpije izgubili še drugo zaporedno tekmo. Po preobratu v drugi tretjini jim je mero vzel Bolzano.
    5. 10. 2025 | 20:29
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Domači trg

    Ljubljanska borza v vzponu

    Indeks Sbitop je letos prehitel večino regionalnih in evropskih indeksov ter potrdil privlačnost slovenskega trga.
    5. 10. 2025 | 20:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Japonska

    Japonci v pričakovanju prve premierke, njen idol je Margaret Thatcher

    Po prvem krogu glasovanja ni bilo zmagovalca z večino glasov, v drugem pa je 64-letna Sanae Takaiči premagala 44-letnega Šindžira Koizumija.
    Zorana Baković 5. 10. 2025 | 20:02
    Preberite več
