  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Tenis

    Številka ena se je sprehodila v osmino finala

    V Melbournu je Carlos Alcaraz brez izgubljenega niza preskočil oviro v svojem 100. teniškem nastopu na velikih slamih. Dve podaljšani igri Arine Sabalenke.
    Carlos Alcaraz v Melbournu lovi rekord, za preboj v osmino finala se ni preveč utrudil. FOTO: David Gray/AFP
    Galerija
    Carlos Alcaraz v Melbournu lovi rekord, za preboj v osmino finala se ni preveč utrudil. FOTO: David Gray/AFP
    Š. R., STA
    23. 1. 2026 | 07:55
    23. 1. 2026 | 07:55
    A+A-

    Prvo postavljena, Belorusinja Arina Sabalenka s tesno zmago s 7:6 in 7:6 nad Avstrijko Anastasio Potapovo, ter Španec Carlos Alcaraz z zmago s 6:2, 6:4 in 6:1 nad Francozom Corentinom Moutetom, sta se uvrstila v osmino finala prvega teniškega velikega slama sezone v Melbournu.

    Alcaraz je v jubilejnem 100. dvoboju na turnirjih za grand slam takorekoč sprehodil do osmine finala in napovedal napad na sedmo lovoriko v seriji turnirjev velike četverice.

    A prav Melbourne je turnir, ki mu najmanj ustreza, saj tukaj še ni prišel dlje od četrtfinala. Če pa mu tokrat uspe, bo postal najmlajši igralec v zgodovini tenisa z zmago na vseh štirih turnirjih za grand slam.

    Na Rod Laver Areni je Francoz dober odpor nudil le v drugem nizu, ko je zaostanek 0:3 spremenil v vodstvo s 4:3, nato pa je vajeti igre vnovič prevzel Alcaraz. Po dobrih dveh urah je 22-letni Španec v znak zmage dvignil roki v zrak. Tekmec za uvrstitev v četrtfinale bo Američan Tommy Paul, ki je napredoval po predaji Španca Alejandra Davidovicha Fokine zaradi poškodbe.

    »Ni bilo lahko. Iskreno, ko igraš proti nekomu, kot je Corentin, nikoli ne veš, kaj bo sledilo,« je po zmagi dejal Španec in nadaljeval: »Zato je zelo težko pristopiti k tekmi. A na igrišču sem užival. Mislim, da sva oba prikazala odlične udarce in izjemne točke.«

    Z današnjo zmago ima Alcaraz razmerje zmag in porazov po 100. nastopu na grand slamu 87:13. Tak dosežek je pred njim uspel legendarnemu Švedu Björnu Borgu, ki je na teniških igriščih kraljeval pred zdaj že petimi desetletji.

    Arina Sabalenka je trpela proti Anastasii Potapovi R. FOTO: Edgar Su/Reuters
    Arina Sabalenka je trpela proti Anastasii Potapovi R. FOTO: Edgar Su/Reuters

    Sabalenko se je izvlekla

    Le tesno se je izšlo Sabalenki, ki je Potapovo premagala šele v dveh podaljšanih igrah, pri čemer je imela prvopostavljena Belorusinja tudi kanček športne sreče, saj je imela v Rusiji rojena Avstrijka v podaljšani igri drugega niza ob vodstvu s 6:3 kar štiri priložnosti za izenačenje na 1:1.

    »Igrala je enostavno neverjetno dobro. Imela sem težave, a vedno znova sem našla način, da se borim še naprej,« je morda najkakovostnejši ženski dvoboj na letošnjem turnirju doslej pokomentirala Sabalenka. ki je zmagala po več kot dveh urah igre.

    V nedeljo bo tekmica Sabalenke hitro vzpenjajoča se 19-letna Kanadčanka Victoria Mboko. Tudi ta se je ob debiju v Melbournu močno namučila z Danko Claro Tauson za zmago s 7:6, 5:7, 6:3.

    Mbokova, ki je bila pred letom dni na lestvici WTA šele 337., je v zadnjih šestih mesecih doživela izjemen preboj in se povzpela 16. mesto. Zase pravi, da živi svoje športne sanje: »Tukaj je neverjetno. To je moja prva osmina finala na turnirjih za grand slam. Prvič igram na OP Avstralije. To je res izjemna izkušnja.«

    »Nikoli še nisem igrala proti aktualni številki ena na svetu. To bo spet nekaj novega. Predvidevam, da bova igrali na Rod Laver Areni. Nikoli še nisem igrala niti na osrednjem igrišču turnirja za grand slam. Toliko prvih stvari. Navdušena sem. To je nekaj, kar doživi zelo malo ljudi. V nedeljo imam priložnost, da pokažem, kaj znam,« je še dodala Kanadčanka.

    Mboko je lani zablestela na odprtem prvenstvu Kanade, kjer je v osmini finala premagala Američanko Coco Gauff, v finalu pa tudi Japonko Naomi Osaka. Novembra je temu dodala zmago v Hongkongu, letos je že bila finalistka turnirja v Adelaidi.

    V moški konkurenci je napredoval tudi Rus Danil Medvedjev, ki je Madžara Fabiana Marozsana premagal po petih nizih. V ženski jih je Kazahstanka Julija Putinceva potrebovala tri za tesno zmago nad Turkinjo Zeynep Sommez.

    Sorodni članki

    Šport  |  Tenis
    OP Avstralije

    Avstralijo zaznamuje tudi hrvaški obračun

    Hrvaški teniški igralec Marin Čilić se je prebil v tretje kolo odprtega prvenstva Avstralije in se po številu zmag izenačil z Goranom Ivaniševićem.
    22. 1. 2026 | 13:04
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Odprto prvenstvo Avstralije

    Alcaraz: Federer je neverjeten!

    V Melbournu je vodilni igralec svetovne teniške lestvice izkoristil prosti čas za druženje z upokojenim švicarskim zvezdnikom.
    21. 1. 2026 | 12:09
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    V Avstraliji končala še zadnja Slovenka

    Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je končala nastope v posamični konkurenci na odprtem prvenstvu Avstralije.
    20. 1. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Rivalstvo

    Alcaraz in Sinner premikata meje tenisa

    Carlos Alcaraz in Jannik Sinner z izjemnimi predstavami pišeta novo poglavje teniške zgodovine.
    Tim Erman 16. 1. 2026 | 11:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Bolniška odsotnost

    Konec privilegija javnih uslužbencev, konec izigravanja

    Po novem bo nadzor brez napovedi mogoč pri vseh zaposlenih. Preiskave morajo temeljiti na sumih zlorab.
    Mitja Felc 22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Francija z zavezniki v Sredozemlju prestregla naftni tanker iz Rusije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    22. 1. 2026 | 06:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Carlos AlcarazArina SabalenkaOP AvstralijeMelbourne

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    KGZS

    Župan Železnikov kljub opozorilom KPK ne odstopa in ohranja obe funkciji

    Povedal je, da so postopek proti njemu sprožili določeni člani političnih opcij na zbornici.
    23. 1. 2026 | 10:15
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Uvodnik

    Kako bi se počutil Trump, če bi Musk rekel, da bo vzel njegovo domačijo?

    Svetovni gospodarski forum v Davosu je zaznamoval Trumpov pritisk na globalni red, kar prinaša izzive za EU in prihodnost multilateralizma.
    Janez Markeš 23. 1. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    V zadnjih letih je svojo tehniko skakanja bolj prilagodil za letenje

    Na 29. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu visoko meri tudi Lanišek. Glavni favorit tudi zanj Prevc, ki je bil včeraj trikrat najdaljši.
    Miha Šimnovec 23. 1. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tožba New York Timesa

    Po neugodni anketi Trump napovedal razširitev tožbe proti New York Timesu

    Trump je bil v dosedanjih tožbah časopisa sicer neuspešen.
    23. 1. 2026 | 09:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kolumna

    Kakšna je cena ženske svobode? 250.000 ali več

    Svoboda izbire partnerja zgolj po karakterju ni univerzalna pravica, ampak privilegij tistih, ki imajo dovolj denarja.
    Pija Kapitanovič 23. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    V zadnjih letih je svojo tehniko skakanja bolj prilagodil za letenje

    Na 29. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu visoko meri tudi Lanišek. Glavni favorit tudi zanj Prevc, ki je bil včeraj trikrat najdaljši.
    Miha Šimnovec 23. 1. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tožba New York Timesa

    Po neugodni anketi Trump napovedal razširitev tožbe proti New York Timesu

    Trump je bil v dosedanjih tožbah časopisa sicer neuspešen.
    23. 1. 2026 | 09:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kolumna

    Kakšna je cena ženske svobode? 250.000 ali več

    Svoboda izbire partnerja zgolj po karakterju ni univerzalna pravica, ampak privilegij tistih, ki imajo dovolj denarja.
    Pija Kapitanovič 23. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo