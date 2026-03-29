Številki 1 gre vse po maslu: Zaročenec, to se lepo sliši

Arina Sabalenka je v finalu Miamija premagala Coco Gauff s 6:2, 4:6, 6:3, ubranila naslov in dopolnila dvojček zmag v Indian Wellsu in Miamiju. Po tekmi pa ni največ pozornosti pritegnila le lovorika, temveč tudi njen odziv na gledalko, ki jo je med eno od točk zmotila z vzklikom s tribun.

Prav ta prizor je nato postavila v središče zmagovalnega govora. Po poročanju Expressa je Sabalenka navijačici dejala: »Ne vem, kje si. Tista gospa, ki je zavpila in upala na avt. Ne bi smela biti tako nesramna, ampak tega res ne smeš narediti. Dogovoriva se, da sva bili obe v zmoti, zato oprosti.«

V istem govoru je Sabalenka dodala še bolj sproščen ton in omenila zasebno srečo iz zadnjih tednov. Z nasmehom je rekla: »In hvala mojemu zaročencu, lepo se sliši, kajne?« Gre za novo poglavje v njenem zasebnem življenju, ki ga je javno razkrila v začetku marca. Pošalila se je tudi, da bo naslednjič potrebovala večjo častno ložo za vse svoje povabljence, ki so jo spremljali v Miamiju.