Strupena kača prekinila teniški dvoboj

Teniška karavana se na južni polobli že ogreva za uvodno veliko preizkušnjo prihajajoče sezone, januarsko odprto prvenstvo Avstralije. In tako so se nekateri zbrali na turnirju ATP v Brisbanu, med njimi pa si bosta Avstrijec Dominic Thiem in domačin John McCabe še kako dobro zapomnila svoj dvoboj. V njem je bil eden vodilnih športnih zvezdnikov naše severne soseščine uspešnejši – 2:6, 7:6 (4), 6:4 –, toda precej bolj kot izid je bil v središču pozornosti nenavaden dogodek, zaradi katerega je bila tekma prekinjena 40 minut.

Na igrišče se je namreč priplazila kača, dolga 50 cm, poznejši pogled poznavalcev je razkril, da je šlo za vzhodno rjavo kačo, ki sodi med strupene vrste. »Rad imam živali, predvsem eksotične. Toda v tem primeru je šlo za strupenjačo in ta je bila blizu otrok, ki pobirajo žogice, zato je bilo vse skupaj nevarno. Kaj podobnoga se mi ni zgodilo še nikdar, seveda tega nikoli ne bom pozabil,« je poudaril Avstrijec.