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PREMIUM   D+   |   Tenis

Sveta trava prizorišče boja med igralci in prireditelji

Teniški igralci so kljub rekordnemu skladu, ki ga je predstavil prireditelj wimbledonskega turnirja, napovedali protest, medijsko razpoložljivost bodo omejili.
Wimbledonski turnir se bo začel v ponedeljek. FOTO: Adrian Dennis/AFP
Galerija
Wimbledonski turnir se bo začel v ponedeljek. FOTO: Adrian Dennis/AFP
Tim Erman
28. 6. 2026 | 05:00
5:59
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Teniška karavana je prispela v London, kjer jo čaka najbolj priljubljeni turnir leta – Wimbledon. Na športnem kompleksu SW19 bo prvi igralec sveta in branilec lanske lovorike Jannik Sinner lovil svoj prvi naslov na turnirju za grand slam v letošnji sezoni, zmagovalec pa bo poleg pokala s seboj odnesel tudi rekordno denarno nagrado. V zadnjih tednih je bilo veliko pozornosti namenjene rekordnemu nagradnemu skladu, saj je All England Lawn Tennis Club (AELTC) nedavno razkril, da bo vrednost denarnega paketa znašala 74,5 milijona evrov, kar je 20 odstotkov več kot lani. A igralci z zneskom niso zadovoljni in so napovedali protest.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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