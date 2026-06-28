Sveta trava prizorišče boja med igralci in prireditelji

Teniška karavana je prispela v London, kjer jo čaka najbolj priljubljeni turnir leta – Wimbledon. Na športnem kompleksu SW19 bo prvi igralec sveta in branilec lanske lovorike Jannik Sinner lovil svoj prvi naslov na turnirju za grand slam v letošnji sezoni, zmagovalec pa bo poleg pokala s seboj odnesel tudi rekordno denarno nagrado. V zadnjih tednih je bilo veliko pozornosti namenjene rekordnemu nagradnemu skladu, saj je All England Lawn Tennis Club (AELTC) nedavno razkril, da bo vrednost denarnega paketa znašala 74,5 milijona evrov, kar je 20 odstotkov več kot lani. A igralci z zneskom niso zadovoljni in so napovedali protest.