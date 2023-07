Švica prva finalistka Hopmanovega pokala

Švica je prva finalistka Hopmanovega pokala, dvoboja mešanih teniških reprezentanc, ki se končuje v Nici. V odločilnem dvoboju skupine A je ugnala gostiteljico Francijo z 2:1. Pred tem sta bili obe ekipi boljši od Danske z 2:1.

Francoska igralka Alize Cornet je ugnala Švicarko Celine Naef z 1:6, 6:3 in 10:8, za Švico je potem izenačil Leandro Riedi, ko je ugnal Richarda Gasqueta s 3:6, 6:3 in 10:8. V mešanih dvojicah je bila nato znova boljša Švica, Naef in Riedi sta s 6:4 in 7:5 premagala Cornet in Gasqueta.